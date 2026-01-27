Xác minh vụ thi thể trẻ sơ sinh trong sọt rác tại khu công nghiệp Vĩnh Long

Ngày 27/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong sọt rác tại một công ty may mặc thuộc khu công nghiệp Giao Long (xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh người dân phát hiện và đưa thi thể bé sơ sinh ra khỏi sọt rác, được cho là tại khu vực nhà vệ sinh của một công ty trong khu công nghiệp Giao Long, gây xôn xao dư luận.

Hình minh họa.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 4h30 ngày 17/1, chị H.T.M.D. (22 tuổi, ngụ xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long), là công nhân tại một xưởng may trong khu công nghiệp Giao Long, đang mang thai thì bị đau bụng nên vào nhà vệ sinh của xưởng.

Khoảng 30 phút sau, chị D. sinh một bé gái. Qua kiểm tra, chị D. phát hiện cháu bé đã tử vong. Hoảng loạn và lo sợ bị đồng nghiệp phát hiện, chị D. đã cho thi thể bé vào túi nilon, bỏ trong sọt rác nhựa đặt tại nhà vệ sinh rồi quay lại vị trí làm việc.

Đến khoảng 5h cùng ngày, một số công nhân phát hiện nền gạch nhà vệ sinh có nhiều vết máu nên báo cho bộ phận bảo vệ công ty. Kiểm tra tại hiện trường, bảo vệ phát hiện bé sơ sinh trong sọt rác; khi bế lên thì xác định cháu đã tử vong. Vụ việc sau đó được ban quản lý công ty trình báo cơ quan công an.

Cũng trong thời điểm này, các công nhân phát hiện chị D. đang ngồi làm việc với nhiều vết máu dính trên quần áo. Khi được hỏi về việc có liên quan đến thi thể bé sơ sinh trong nhà vệ sinh hay không, chị D. không trả lời. Sau đó, chị D. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé sơ sinh nặng khoảng 2,7 kg, toàn thân lạnh, tím tái, bên ngoài không ghi nhận dấu hiệu tổn thương. Kết luận ban đầu xác định bé tử vong trước khi sinh.

Liên quan vụ việc, bà Hồ Thị Lan Hương, Chủ tịch UBND xã Giao Long cho biết, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận. Chính quyền địa phương đề nghị người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật và chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận nguồn tin, tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.