Bắt tạm giam Lê Thị Mai Trâm ở TP.HCM

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Mai Trâm (SN 1979, ngụ tỉnh Đồng Nai; trú phường Thới Hòa, TP.HCM) về tội "Buôn bán hàng cấm".

Trước đó, qua nắm nắm tình hình địa bàn, Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động buôn bán pháo nổ. Ngày 30/12/2025, tại khu vực trước địa chỉ 30/14 Tô Ký, ấp 57, xã Đông Thạnh, công an kiểm tra Trâm và phát hiện Trâm vận chuyển 2 thùng giấy carton bên trong chứa 9 khối pháo nổ dạng hộp, mỗi khối có 49 ống, tổng trọng lượng 14,6kg.

Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định toàn bộ số tang vật trên là pháo nổ. Khám xét nơi ở của Trâm, công an tiếp tục thu giữ thêm 31 khối pháo nổ, trọng lượng 52,6kg. Tổng cộng, công an thu giữ 67,2kg pháo nổ, cùng 1 điện thoại và phương tiện sử dụng để vận chuyển.

Theo Công an TP.HCM, thời điểm gần Tết Nguyên đán, hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép càng có xu hướng gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động. Trước tình hình đó, Công an cấp xã, phường, thị trấn ở TP.HCM đã và đang phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở, chủ động nắm chắc địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa các dấu hiệu vi phạm.

Với phương châm “bám địa bàn - sát đối tượng - xử lý nhanh, dứt điểm”, Công an cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát hành chính, rà soát các điểm nghi vấn như nhà trọ, kho chứa hàng, điểm giao nhận hàng hóa, khu dân cư phức tạp; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không vi phạm pháp luật về pháo. Mọi hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép khi bị phát hiện đều bị xử lý nghiêm.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà tiếp tay cho các hành vi liên quan pháo nổ; đồng thời tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm cho công an nơi gần nhất. Sự chủ động của người dân cùng với quyết tâm của công an cơ sở là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.