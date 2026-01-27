Để biển số xe ô tô bị che khuất vì dính bụi bẩn, bị phạt 23 triệu đồng: Tài xế nói gì?

Mới đây, một nam tài xế đã chia sẻ sự việc chiếc ô tô của mình bị bùn đất che mất biển số, bị lực lượng chức năng dừng xe xử lý trên Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Đan Phượng, Hà Nội). Nam tài xế cũng cho biết bị CGST xử phạt vì lỗi biển số xe bị che lấp với mức phạt lên tới 22 triệu đồng. Thông tin đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26/1, thời điểm này, anh Nguyễn Văn H. (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô biển kiểm soát 30M - 246.XX lưu thông trên Quốc lộ 32.

Khi đến khu vực xã Đan Phượng, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 dừng xe kiểm tra do biển kiểm soát phía sau bị bùn đất che lấp. Lúc này, anh H. yêu cầu lập biên bản và quay clip đăng tải trên mạng xã hội vì cho rằng hành vi trên chỉ bị xử phạt 900.000 đồng.

Chiếc xe của anh H. bị bùn đất che lấp biển số phía sau.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết thêm, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho hay, sáng 27/1, anh H. đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 9 để làm việc. Quá trình làm việc, nam tài xế nói 4 ngày trước, anh điều khiển chiếc ô tô nói trên đi Thanh Hóa trong thời tiết mưa và đường bẩn nên chiếc xe đã bị bùn đất bắn lên, che khuất biển số phía sau.

Khi về đến Hà Nội, biết xe bị bẩn, bùn đất bám kín vỏ xe, đặc biệt là khu vực đuôi xe và biển số bị che lấp, nhưng vì bận công việc nên anh H. chưa kịp đi rửa xe.

Người đàn ông nói thêm, do chưa tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật nên tại thời điểm được tổ CSGT thông báo lỗi vi phạm và lập biên bản, anh có suy nghĩ chưa đúng. Nam tài xế đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình cũng như sự cần thiết phải chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, sau khi được lực lượng CSGT tuyên truyền, giải thích.

Phòng CSGT Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt anh H. về hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không rõ chữ, số, mức phạt là 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Cũng theo Đại diện Cục CSGT, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ không lập biên bản xử phạt đối với các trường hợp biển số chỉ bị bụi bẩn, bùn đất che lấp tạm thời. Nhưng những trường hợp bùn đất đã bám lâu ngày, chủ phương tiện cố tình không làm sạch sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.