Quảng Trị: Công an thông tin về đối tượng xúc phạm lực lượng chức năng

Ngày 27-1, Công an xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị cho biết đã mời P.A.D. (18 tuổi, trú tại xã Phong Nha) đến trụ sở để làm việc liên quan đến hành vi sử dụng mạng xã hội nhắn tin thách thức lực lượng chức năng.

Theo thông tin ban đầu, tối 25-1, D. lập một tài khoản Facebook ảo và dùng ứng dụng Messenger nhắn tin đến Fanpage Công an xã Phong Nha. Nội dung tin nhắn có lời lẽ xúc phạm, thách thức, kèm theo một dãy số được cho là căn cước công dân cùng dòng chữ: "Tìm đi em, tên bố Hoàng Hải Nam".

Nội dung tin nhắn

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phong Nha đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và xác định P.A.D. là người liên quan trực tiếp đến vụ việc. Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định dãy số căn cước công dân cũng như tên tuổi mà D. cung cấp trong tin nhắn đều không đúng sự thật.

Làm việc với cơ quan công an, D. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Công an xã Phong Nha cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội đúng mực, không đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật hoặc có hành vi xúc phạm, thách thức lực lượng chức năng.