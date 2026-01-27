Hơn 7.100 tỷ đồng bồi thường từ siêu dự án của Vinhomes, hàng nghìn hộ dân nhận tiền tỷ giải phóng mặt bằng

Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Tây (tỉnh Tây Ninh) ông Phạm Tấn Lợi vừa chủ trì hội nghị bàn công tác chuẩn bị hồ sơ áp dụng biện pháp thu hồi đất bắt buộc theo quy định đối với dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây.

Tại cuộc họp, Phòng Kinh tế đã báo cáo hồ sơ các trường hợp dự kiến áp dụng biện pháp thu hồi đất bắt buộc, đồng thời thông tin về trình tự, thủ tục thu hồi đất và các quy định pháp luật liên quan. Trên cơ sở này, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất danh sách các trường hợp thực hiện theo quy định.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Phạm Tấn Lợi yêu cầu Phòng Kinh tế phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Cần Giuộc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để xin ý kiến các sở, ngành và đơn vị liên quan, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục trước khi áp dụng biện pháp thu hồi đất bắt buộc. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Theo thông tin tại hội nghị, dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây do Liên danh Vinhomes - VIG làm chủ đầu tư, với tổng cộng 6.062 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, cơ quan chức năng đã chi trả bồi thường cho 3.359 hộ và 1 tổ chức, với diện tích 587,35 ha, tổng số tiền hơn 7.140 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi trường hợp nhận khoảng 2,1 tỷ đồng, tương đương mức chi trả trung bình khoảng 12 tỷ đồng/ha diện tích đất thu hồi.

Tiến độ giải phóng mặt bằng hiện đạt 53,91% diện tích. Trường hợp tính cả diện tích đất công và các diện tích người dân đã đồng ý nhận tiền bồi thường, tỷ lệ đạt khoảng 73,16%.

Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ góp phần hình thành khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng đồng bộ, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.



