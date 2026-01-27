Dáng vẻ khác lạ của "tổng tài" chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê trong phiên toà xét xử chiều 27/1

Theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, chiều 27/1, Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại thôn Đông Lai, xã Ô Diên, TP Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh). Hai bị cáo Thiên, Vũ bị khu vực 3 - Hà Nội truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Thiên là đối tượng có hành vi hút thuốc, gây rối trật tự công cộng tại một quán cà phê trong khu đô thị Times City cách đây khoảng bốn tháng, vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Trong hình ảnh từ phiên toà vào chiều 27/1, xuất hiện cùng bị cáo Nguyễn Long Vũ, bị cáo Nguyễn Văn Thiên đứng im, hai tay đan vào nhau, ánh mắt hướng xuống sàn phòng xử. Dáng vẻ này khác hẳn với hình ảnh "tổng tài" và sự ồn ào từng bao trùm vụ việc xảy ra tại quán cà phê ở khu đô thị Times City cách đây khoảng bốn tháng.

Hai bị cáo tại phiên toà (Ảnh: Bảo vệ pháp luật)

Tuy nhiên, tại phiên tòa chiều 27/1, do nhân chứng vắng mặt, HĐXX nhận thấy cần hoãn phiên tòa để đảm bảo việc xét xử khách quan, toàn diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo cũng như những người tham gia tố tụng. Do vậy, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào sáng 30/1 tới.

Liên quan đến sự việc, báo Người lao động thông tin, theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17-9-2025, tại quán cà phê "Góc quán", địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), xuất phát từ việc bị anh Ng.M.Đ. (SN 1997, chủ quán) nhắc nhở, yêu cầu không được hút thuốc trong quán, Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh nạn nhân.

Ngay sau đó, Vũ đã dùng tay tát, đấm vào vùng mặt anh Đ. khiến nạn nhân ngã xuống sàn nhà, bị thương tích.

Nguyễn Văn Thiên ra hiệu cho Long thôi đánh nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Tại Cơ quan điều tra, anh Ng.M.Đ. khai do quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc trong quán. Do đó, khi thấy Thiên hút thuốc, anh Đ. đã nhắc nhở nhiều lần nhưng bị cáo không nghe mà vẫn tiếp tục hút thuốc.

Sau đó, khi anh Đ. đang ngồi trong quầy bar thì bị Vũ xông vào đánh gây thương tích. Anh Đ. không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý các đối tượng gây thương tích cho mình theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội, còn bị cáo Nguyễn Văn Thiên không khai nhận hành vi phạm tội.