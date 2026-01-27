Công an TPHCM bắt chủ cơ sở ngâm 4,6 tấn ốc bươu bằng chất sản xuất xi măng

Ngày 27-1, Công an TPHCM cho biết đã bắt Huỳnh Văn Trường (SN 1979, quê Cần Thơ) để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Dùng hoá chất xây dựng ngâm ốc

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm không biển hiệu tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông, TPHCM.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an TPHCM phát hiện hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế, toàn bộ được ngâm trong dung dịch hóa chất Natri Silicate, thường gọi là "thủy tinh lỏng".

Công an TPHCM đã bắt chủ cơ sở ngâm ốc bằng hoá chất

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu để phục vụ việc ngâm ốc.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định tất cả các mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate. Đây là hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Hóa chất này có tính kiềm mạnh, có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Huỳnh Văn Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo đó, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, ông Trường tổ chức ngâm ốc bươu bằng hóa chất với quy mô cực lớn, đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu.

Ông Trường đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, bất chấp sức khỏe, tính mạng người dân.

Làm gì nếu phát hiện cơ sở ngâm hoá chất

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ số ốc bươu nhiễm hóa chất ra thị trường. Hành vi mua bán, cung cấp hóa chất sai quy định, không đúng đối tượng cũng đang được xem xét xử lý nghiêm.

Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ: Mọi hành vi xâm hại sức khỏe cộng đồng, dù tinh vi, kéo dài, đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.

Công an TP.HCM khuyến cáo nếu phát hiện hoặc nghi ngờ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an nơi gần nhất hoặc trực tiếp cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM để được tiếp nhận, xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.



