Kinh hoàng giây phút sập trần thạch cao tại 1 trường Mầm non ở Nghệ An: Mảng trần lớn rơi đúng khu vực ngủ, đè trúng 3 trẻ

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước một video trích xuất camera ghi lại cảnh trần thạch cao tại một trường mầm non bất ngờ đổ sập, rơi trúng khu vực ngủ, đè lên 3 đứa trẻ. Được biết địa diểm xảy ra vụ việc là Trường Mầm non Song Phan (phường Vinh Phú, Nghệ An). Thời điểm là khoảng 14h ngày 31/10/2025. Ngay sau tai nạn, các cháu được đưa đi cấp cứu tại một cơ sở y tế tư nhân, sau đó chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Trong 3 bé bị trần nhà rơi trúng, bé gái K.V bị thương tích nặng nhất, với chẩn đoán chấn động não, tổn thương xương sườn và đa chấn thương vùng mặt. Chia sẻ với báo Dân Trí, chị Bá Thị Khánh Linh, mẹ bé K.V cho biết, sau 11 ngày điều trị nội trú, dù bé đã xuất viện nhưng bác sĩ cảnh báo về nguy cơ sẹo thẩm mỹ lâu dài và các phản ứng stress sau sang chấn.

Về nguyên nhân, đại diện nhà trường lý giải do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài khiến trần bị ẩm, giảm độ kết dính. Nhà trường khẳng định đã chi trả toàn bộ viện phí, sửa chữa cơ sở vật chất và đề xuất hỗ trợ thêm 20 triệu đồng để gia đình bồi dưỡng cho bé. Tuy nhiên, phía trường cho rằng vết thương của bé là "sẹo nhỏ", chưa đủ căn cứ xác định thương tật nghiêm trọng.





Ngược lại, gia đình chị Linh bức xúc cho rằng sau khi cháu xuất viện, nhà trường thiếu sự quan tâm, không chủ động phối hợp tái khám. Gia đình ban đầu yêu cầu bồi thường 150 triệu đồng, sau đó giảm xuống 100 triệu đồng để lo chi phí điều trị sẹo và khắc phục di chứng tâm lý về sau, nhưng không được chấp thuận.

Hiện tại, Phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD&ĐT Nghệ An) và chính quyền địa phương đã nắm bắt sự việc và đang chỉ đạo các bên liên quan sớm tìm tiếng nói chung để giải quyết dứt điểm.

Theo Dân Trí, bà Ngô Thu Hương, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin, chỉ đạo địa phương và các bên liên quan phối hợp làm rõ vụ việc, hướng tới giải quyết dứt điểm theo quy định.

Ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, cũng cho biết địa phương đã chủ động làm việc với nhà trường, phụ huynh để nắm tình hình, kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo theo thẩm quyền.

