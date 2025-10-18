Xác minh thông tin "hiệu trưởng chỉ đạo sửa điểm của học sinh từ yếu thành giỏi"

Ngày 18/10, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết đã giao đơn vị chuyên môn xác minh thông tin Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm) chỉ đạo giáo viên sửa điểm của học sinh từ yếu thành giỏi.

Vị này cho hay hiện Sở mới nắm thông tin qua mạng xã hội và đang làm rõ. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đang xác minh làm rõ thông tin lãnh đạo trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, phường Hà Lầm chỉ đạo sửa điểm học sinh từ yếu thành giỏi.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (phường Hà Lầm, Quảng Ninh) bị tố chỉ đạo sửa điểm thi học kỳ trên hệ thống học bạ điện tử cho một nữ sinh được cho là con của cán bộ phường Hà Lầm, khiến kết quả học tập tăng "đột biến" từ loại yếu thành giỏi.

Theo phản ánh, phụ huynh đã cung cấp cho cơ quan chức năng hình ảnh tin nhắn được cho là chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, yêu cầu giáo viên chỉnh sửa điểm ở nhiều môn như Toán, Khoa học Tự nhiên, Tin học và Tiếng Anh.

Đáng chú ý, trong bài thi học kỳ môn Tin học và tiếng Anh, điểm gốc là 4 nhưng đã bị sửa thành 8 trên hệ thống, tương đương mức giỏi.

Kết quả kiểm tra ban đầu của UBND phường Hà Lầm cho thấy có khuyết điểm, vi phạm của một số cán bộ, đảng viên thuộc Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc; sai phạm xảy ra trong năm học 2024–2025. Hiện phường đang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.