Winter (aespa) bị đe dọa, SM tăng cường bảo vệ

(Ảnh: Getty Images)

Đầu tuần này, khán giả hâm mộ K-Pop vô cùng lo ngại trước lời đe dọa sát hại Winter - thành viên nhóm nhạc aespa - ẩn danh được đăng tải trên cộng đồng trực tuyến. Mặc dù bài đăng này sau đó đã bị xóa nhưng những người hâm mộ vẫn quyết định báo cảnh sát nhằm bảo vệ sự an toàn cho Winter.

Phía SM Entertainment sau đó cũng tuyên bố đệ đơn kiện người viết bài đe dọa tính mạng của Winter. Cảnh sát cũng đã tới tòa nhà SM nhằm kiểm tra tình hình an ninh do có quá nhiều báo cáo liên quan tới mối đe dọa nguy hiểm này.

"Chúng tôi đã tăng cường lực lượng an ninh và giúp aespa cất cánh, rời khỏi Hàn Quốc một cách an toàn để tiếp tục lịch trình. Chúng tôi cũng nhận được sự hợp tác của các vệ sĩ và cảnh sát có mặt tại sân bay. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm hết sức mình để bảo vệ sự an toàn của các nghệ sĩ", SM Entertainment tuyên bố thông qua một thông báo.

Ở thời điểm hiện tại, mặc dù Winter và các thành viên aespa vẫn an toàn nhưng những người hâm mộ vẫn rất lo lắng trước những lời đe dọa nguy hiểm này.