Will Smith xuất hiện cùng vợ lần đầu tiên sau cái tát ầm ĩ tại Oscar 2022

Nam diễn viên vừa đoạt giải Oscar nở nụ cười rất tươi khi cùng vợ Jada Pinkett Smith. Cả hai đang rời Nobu sau khi ăn trưa vào chiều thứ Bảy (13/8, giờ địa phương) tại Malibu, California.

Trong những bức ảnh được các tay săn ảnh chụp lại, Will mặc trang phục màu xanh nước biển và đội mũ bóng chày trong khi Jada mặc áo cánh đen với áo sơ mi kẻ sọc buộc quanh eo.

Bức ảnh công khai đầu tiên của Will và vợ sau lễ trao giải Oscar vừa qua. (Ảnh: Just Jared)

Will Smith đã phải đối mặt với dư luận rất lớn kể từ khi anh tát vào mặt Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 vào cuối tháng 3 vừa qua.

Sau khi giữ im lặng trong nhiều tháng, Will đã phá vỡ sự im lặng của mình về tình huống mình mắc phải trong một video được đăng vào tháng trước, trong đó Will xin lỗi về hành vi của mình và tiết lộ liệu Jada đã hướng dẫn anh làm điều gì đó. Will Smith cũng nói về tình trạng mối quan hệ giữa anh và Chris trong hiện tại. Theo đó, Chris chưa muốn gặp và nói chuyện với Will.

Theo JJ