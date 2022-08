Vùng biển “kỳ cục” nhất thế giới, chỉ 1 người tắm một lần mà khách vẫn xếp hàng tấp nập

Bãi biển mini ở Australia. (Ảnh: Southaustralia)

Chắc hẳn với mỗi người chúng ta, biển là một khoảng nước và trời mênh mông không thấy bờ. Trên các bãi cát của biển cũng rộng lớn và có thể chứa được tới hàng ngàn người. Thế nhưng, trên thế giới vẫn có một số vùng biển có diện tích rất "khiêm tốn", thậm chí chỉ đủ cho 1-2 người bơi trong một lần mà vẫn thu hút được vô số du khách. Vùng biển tí hon ở Australia chính là một nơi như vậy.



Vùng biển tí hon tại Australia có diện tích vô cùng khiêm tốn. (Ảnh: Southaustralia)

Vùng biển mini này nằm gần bãi biển Greenly nằm ở phía Tây Nam của Australia. Nó có kích thước tương đương với bể bơi cỡ lớn. Lối vào của bãi biển tí hon này là 1 bãi cát lớn rất mịn, nước biển trong xanh vô cùng. Ở cách đó không xa là hồ đá tự nhiên Rock Pool. Nhiều người còn ví vùng biển này như một bồn tắm tự nhiên của thượng đế.

Được biết, vùng biển này được hình thành một cách tự nhiên. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nó dược dựng nên vì tác động của gió cát và thủy triều, làm trũng một vùng cát nằm ở gần bãi tắm biển Grennly. Nước từ biển Grennly thấm ra bề mặt cát, tạo ra một vùng biển nhỏ, trong xanh và không bao giờ khô cạn. Hình dạng tự nhiên của vùng biển này cũng rất độc đáo.

Vùng biển mini này chỉ có thể chứa từ 1 đến 2 người vào tắm mỗi lượt. (Ảnh: Southaustralia)

Bãi tắm biển tí hon này chỉ có sức chứa từ 1 cho tới 2 người vào tắm mỗi lượt. Thực chất diện tích của bãi biển to hơn thế, nhưng phần diện tích có độ sâu nước đủ để tắm thì lại không có nhiều. Nhưng, nhờ vậy, du khách có thể tự do bơi lội mà không sợ quá sâu hay quá nông. Hơn nữa, bơi ở bãi biển này an toàn hơn vì xa vùng sóng lớn, tránh được các những người chơi lướt sóng. Với sự độc đáo của bãi biển mini này, khách du lịch rất hào hứng khi đến bơi lội và check in tại đây.

Ngay gần bãi biển biển mini chính là bãi biển Greenly nổi tiếng. Bãi biển Greenly cũng là một bãi biển tuyệt đẹp với dải cát vàng kéo dài tới 1km về đất liền và những con sóng lớn. Sóng trong ở đây trung bình chỉ cao 1 m. Tuy nhiên, bãi biển Greenly có sóng rất lớn và có nhiều đá ở bên dưới nên người dân thường khuyến cáo du khách nên thận trọng khi bơi hay lướt sóng ở đây.

Bãi biển mini này nằm gần vùng biển mẹ Greenly. (Ảnh: Southaustralia)

Bãi biển được bao quanh bởi những dải đá ngầm, với một số rạn san hô ở trung tâm. Ở bên trái của bãi biển Greenly là một hồ bơi được bao bọc bởi đá. Để bơi ở hồ này, con người sẽ bị phụ thuộc rất nhiều vào thủy triều. Khi thủy triều lên, nó sẽ trở nên nguy hiểm và không nên bơi trong đó.

Thời gian tốt nhất để ghé thăm bãi biển Greenly sẽ là vào những tháng mùa hè và khi thủy triều xuống. Các tháng mùa hè ở Nam Úc là từ tháng 12 đến tháng 2. Không chỉ là nơi để bơi lội, bãi biển Greenly còn là một địa điểm cắm trại hoàn hảo. Có khoảng 20 điểm cắm trại nhìn ra bãi biển trên những cồn cát và lối đi ra biển.

Không chỉ bơi lội, nhiều người chọn bãi biển Greenly làm nơi cắm trại. (Ảnh: Southaustralia)

Hầu hết đây đều là những điểm cắm trại miễn phí. Theo tư vấn của người dân địa phương, du khách nên cắm trại qua đêm ở đây để được tận hưởng cảnh hoàng hôn và chiêm ngưỡng được hết cảnh đẹp ở bãi biển Greenly. Tiếp giáp với những bãi biển đẹp là núi Greenly, du khách có thể leo lên đó để đón mặt trời mọc.