Điều đáng chú ý là bí quyết chăm sóc bản thân được chia sẻ trong các bài viết về Jeon Do Yeon không xoay quanh những liệu trình đắt đỏ.

Possible Love là bộ phim vừa thắng lớn khi càn quét tới 4 hạng mục quan trọng, bao gồm Kịch bản xuất sắc nhất, Nữ phụ xuất sắc nhất, Nữ chính xuất sắc nhất và Nam chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh 2026. Trong đó, hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất được trao cho nữ diễn viên Jeon Do Yeon.

Lễ trao giải Rồng Xanh là một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín và phổ biến nhất tại Hàn Quốc, do báo Sports Chosun tổ chức thường niên để vinh danh các tác phẩm và nghệ sĩ điện ảnh xuất sắc.

Ở tuổi 53, Jeon Do Yeon vẫn khiến công chúng chú ý mỗi lần xuất hiện, không chỉ bởi khí chất của một minh tinh hàng đầu Hàn Quốc mà còn bởi phong thái tự tin, khỏe khoắn và vẻ đẹp không quá phụ thuộc vào sự hoàn hảo của ngoại hình. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục khẳng định vị thế khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47, đánh dấu lần thứ ba cô nhận danh hiệu này.

Điều đáng chú ý là bí quyết chăm sóc bản thân được chia sẻ trong các bài viết về Jeon Do Yeon không xoay quanh những liệu trình đắt đỏ, mà chủ yếu là vận động, ngủ đủ, ăn uống có ý thức và chăm sóc da cơ bản. Với phụ nữ bước vào tuổi 40-50, đây cũng là những thói quen thiết thực để duy trì sức khỏe và vẻ ngoài tươi tắn theo thời gian.

1. Duy trì vận động, kiên trì với Pilates suốt nhiều năm

Một trong những thói quen nổi bật được nhắc đến ở Jeon Do-yeon là duy trì vận động đều đặn. Các hình thức tập luyện như đi bộ, leo núi, chạy bộ, nhảy dây và tập sức mạnh giúp cơ thể được vận động đa dạng, thay vì chỉ tập trung vào việc giảm cân.

Pilates cũng là bộ môn được cho là cô đã gắn bó trong thời gian dài. Đây là hình thức tập luyện chú trọng kiểm soát chuyển động, sức mạnh vùng trung tâm và sự linh hoạt của cơ thể.

Sau tuổi 40, việc duy trì khối cơ và sức mạnh ngày càng quan trọng. Theo thời gian, cơ thể có xu hướng mất dần khối cơ nếu ít vận động; tình trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng, sức bền và chất lượng cuộc sống khi lớn tuổi.

Phụ nữ không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao như người nổi tiếng. Đi bộ nhanh, tập sức mạnh phù hợp với thể trạng và duy trì các hoạt động yêu thích mới là điều quan trọng. Tập đều đặn, vừa sức thường có giá trị lâu dài hơn việc tập quá sức trong một thời gian ngắn rồi bỏ cuộc.

2. Ưu tiên giấc ngủ, cố gắng giữ giờ sinh hoạt ổn định

Một thói quen khác được đề cập trong bài viết gốc là Jeon Do-yeon cố gắng đi ngủ khoảng 23 giờ và thức dậy vào 7 giờ sáng.

Giấc ngủ không chỉ liên quan đến cảm giác tỉnh táo vào ngày hôm sau mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng, khả năng tập trung và sức khỏe chuyển hóa. Khi thường xuyên ngủ không đủ, cơ thể dễ mệt mỏi, tâm trạng thất thường và việc duy trì các thói quen lành mạnh cũng trở nên khó khăn hơn.

Với làn da, ngủ đủ giấc có thể hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên và giúp diện mạo bớt mệt mỏi. Tuy nhiên, không có một khung giờ đi ngủ cố định nào bảo đảm ngăn ngừa lão hóa cho tất cả mọi người.

Điều phụ nữ bận rộn có thể học theo là tạo lịch sinh hoạt tương đối ổn định, hạn chế kéo dài thời gian thức khuya không cần thiết và dành đủ thời gian nghỉ ngơi. Người trưởng thành thường cần ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm, dù nhu cầu cụ thể có thể khác nhau.

3. Ăn đủ protein, kết hợp tập luyện để giữ cơ bắp

Khi chuẩn bị cho bộ phim hành động Kill Boksoon , Jeon Do-yeon từng trải qua giai đoạn tập luyện và kiểm soát chế độ ăn nghiêm ngặt nhằm đáp ứng yêu cầu vai diễn. Bài viết gốc cho biết cô chú trọng bổ sung thực phẩm giàu protein để hỗ trợ quá trình phát triển cơ bắp, đồng thời hạn chế đồ uống có cồn trong giai đoạn này.

Đây là điểm đáng lưu ý với phụ nữ sau tuổi 40. Khi tuổi tác tăng lên, việc duy trì khối cơ trở nên quan trọng hơn, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh và sau mãn kinh. Nếu ăn uống thiếu cân đối và ít vận động, cơ thể có thể dần suy giảm sức mạnh, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động độc lập về lâu dài.

Protein có trong cá, trứng, thịt nạc, sữa, đậu phụ và các loại đậu. Kết hợp nguồn đạm phù hợp với các bài tập sức mạnh là cách thiết thực để hỗ trợ duy trì cơ bắp.

Tuy nhiên, phụ nữ không cần áp dụng chế độ ăn khắc nghiệt như khi diễn viên chuẩn bị cho vai diễn. Mục tiêu nên là ăn đủ chất, điều chỉnh khẩu phần theo nhu cầu và tránh giảm cân quá nhanh khiến cơ thể thiếu năng lượng hoặc mất cơ.

4. Tẩy trang kỹ, dưỡng ẩm đều đặn thay vì chạy theo quá nhiều sản phẩm

Trong chăm sóc da, những thói quen cơ bản thường dễ duy trì hơn một quy trình quá phức tạp. Bài viết gốc đề cập Jeon Do-yeon chú trọng tẩy trang kỹ và dưỡng ẩm, đồng thời có thói quen thoa kem dưỡng vào buổi tối.

Dưỡng ẩm giúp hạn chế mất nước qua da, hỗ trợ hàng rào bảo vệ da và cải thiện cảm giác khô căng. Khi tuổi tác tăng lên, làn da có thể trở nên khô hơn, kém đàn hồi và xuất hiện nếp nhăn rõ hơn. Vì vậy, lựa chọn sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp với tình trạng da là bước đáng duy trì.

Một quy trình cơ bản có thể gồm làm sạch nhẹ nhàng, dưỡng ẩm và sử dụng kem chống nắng phổ rộng có SPF từ 30 trở lên vào ban ngày. Chống nắng đặc biệt quan trọng vì tia UV góp phần gây lão hóa da sớm.

Bài viết gốc cũng nhắc đến việc vận động ra mồ hôi rồi thoa kem dưỡng trước khi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, mồ hôi không phải yếu tố trực tiếp giúp da trẻ hóa. Sau khi tập luyện, nên làm sạch mồ hôi và bụi bẩn, sau đó dưỡng ẩm phù hợp, thay vì để mồ hôi lưu lại trên da quá lâu.

5. Chấp nhận tuổi tác, không biến việc trẻ mãi thành áp lực

Điều khiến hình ảnh Jeon Do-yeon được yêu thích không chỉ nằm ở làn da hay vóc dáng, mà còn ở khí chất của một người phụ nữ có nhiều năm trải nghiệm và vẫn tiếp tục theo đuổi công việc mình yêu thích.

Bài viết gốc mô tả cô theo đuổi quan điểm già đi tự nhiên, không đặt nặng việc phải chống lại mọi dấu hiệu tuổi tác bằng các thủ thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, cần thận trọng khi khẳng định cô hoàn toàn không sử dụng bất kỳ phương pháp thẩm mỹ nào nếu không có xác nhận rõ ràng từ chính nữ diễn viên.

Với phụ nữ trung niên, chăm sóc bản thân không nhất thiết phải bắt đầu từ mong muốn xóa sạch nếp nhăn hay giữ gương mặt như thời đôi mươi. Đó có thể là việc duy trì sức khỏe, mặc trang phục khiến mình tự tin, chăm sóc làn da và dành thời gian cho những điều mang lại niềm vui.

Tuổi tác vẫn sẽ để lại dấu ấn trên cơ thể, dù chúng ta có chăm sóc tốt đến đâu. Nhưng điều đó không có nghĩa vẻ đẹp sẽ biến mất. Một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần ổn định và sự tự tin thường có ý nghĩa lâu dài hơn việc cố gắng đạt đến một tiêu chuẩn trẻ trung bất biến.