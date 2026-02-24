“Vua môi” tử vong trong căn biệt thự cao cấp, 2 người bị bắt

Nạn nhân được cho là Jordan James Parke, 34 tuổi, nhân vật từng xuất hiện trên truyền hình Anh, trong đó có chương trình This Morning của ITV để chia sẻ về các ca phẫu thuật thẩm mỹ mà anh từng thực hiện.

Theo thông tin từ Metropolitan Police, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ London Ambulance Service về một người đàn ông bất tỉnh tại khu Lincoln Plaza, Canary Wharf, phía đông London, vào ngày 17/2.

Cảnh sát cùng đội ngũ y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, người đàn ông 34 tuổi được xác nhận đã tử vong tại chỗ. Gia đình nạn nhân đã được thông báo.

Jordan James Parke

Hiện cái chết đang được xử lý theo hướng “chưa rõ nguyên nhân”, và một cuộc điều tra nhằm làm rõ toàn bộ hoàn cảnh vụ việc đang được tiến hành.

Cảnh sát cho biết họ đang xem xét thông tin cho thấy nạn nhân có thể đã thực hiện một thủ thuật thẩm mỹ trước thời điểm qua đời. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một hướng điều tra ban đầu.

Vào ngày 20/2, một người đàn ông 43 tuổi và một phụ nữ 52 tuổi đã bị bắt giữ vì nghi ngờ tội ngộ sát. Sau đó, cả hai đã được tại ngoại trong khi chờ kết quả điều tra bổ sung.

Đại diện cảnh sát cho biết cơ quan chức năng đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi, dự kiến sẽ được tiến hành trong thời gian tới, để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Nguồn: The Telegraph