“Vua điều hòa” làm giàu theo kiểu không giống ai: Vừa tiếp quản công ty đã "khai tử" 30 sản phẩm, sa thải loạt nhân viên, 8 năm sau thu lãi hơn 2.000 tỷ đồng/năm

Ở Trung Quốc thập niên 1980, hàng loạt doanh nghiệp rơi vào cảnh hoạt động cầm chừng, thua lỗ kéo dài. Không ai dám đứng ra tiếp quản những đơn vị này vì nguy cơ phá sản cận kề. Giữa bối cảnh ấy, một kỹ sư trẻ lại chọn đi ngược số đông, quyết định quay trở lại điều hành một nhà máy đang hấp hối.

Kỹ sư đó chính là Đào Kiến Hạnh, người được gọi là “CEO khùng” vì có những quyết định điên rồ nhưng lại tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử ngành điều hòa Trung Quốc.

CEO khùng và cuộc “đại phẫu” chưa từng có

Đào Kiến Hạnh sinh năm 1953 tại Đan Đồ, Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Từ nhỏ, ông đã có với niềm đam mê tri thức và công nghệ. Trong khi nhiều bạn đồng trang lứa bỏ học để đi kiếm tiền, ông kiên quyết học đến đại học vì tin rằng tri thức có thể thay đổi vận mệnh.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Nam Kinh năm 1977, Đào Kiến Hạnh bắt đầu sự nghiệp tại Nhà máy Thiết bị Điều hòa không khí Thái Châu với vai trò kỹ thuật viên. Không lâu sau, ông chuyển sang Công ty Công nghiệp Luyện kim Thái Châu và nhanh chóng thăng tiến lên vị trí phó trưởng phòng kỹ thuật.

Sau khi Đào Kiến Hạnh rời đi, nhà máy sản xuất điều hòa bắt đầu rơi vào tình trạng trì trệ. Tổng giá trị sản lượng của nhà máy giảm xuống còn 20 triệu NDT và thua lỗ liên tục suốt nhiều năm. Vì tình hình quá bết bát, không ai muốn đứng ra tiếp quản một doanh nghiệp đã gần như bên bờ phá sản.

Năm 1985, Đào Kiến Hạnh bất ngờ trở lại nhà máy và đảm nhận vị trí giám đốc điều hành. Thời điểm ấy, không ít người cho rằng ông đang “tự đào hố chôn mình”. Thế nhưng, vị CEO lại nhìn thấy ở doanh nghiệp này một cơ hội tái sinh đầy triển vọng.

Cứ thế, Đào Kiến Hạnh bắt tay vào một cuộc “thay máu” toàn diện, khởi đầu bằng việc tinh giản nhân sự: sa thải hàng loạt nhân viên ở các bộ phận không cần thiết. Quyết định này vấp phải sự phản đối dữ dội từ nhiều người, nhưng Đào Kiến Hạnh vẫn kiên định thực hiện.

Không chỉ cải tổ bộ máy nhân sự, ông còn tái cấu trúc sản phẩm của nhà máy. Trước đó, công ty sản xuất hơn 40 loại sản phẩm cùng lúc nhưng hầu như không bán được. Đào Kiến Hạnh mạnh dạn cắt giảm hơn 30 loại sản phẩm, tập trung toàn lực vào một mũi nhọn duy nhất: máy điều hòa không khí.

Lý do chọn sản phẩm này xuất phát từ hai yếu tố: nhà máy đã tích lũy được công nghệ sản xuất điều hòa và ông nhận thấy tiềm năng thị trường còn bỏ ngỏ. Các máy điều hòa trên thị trường thường có công suất từ 3.000 -7.000 kcal/giờ, trong khi sản phẩm dưới 3.000 kcal hoặc trên 7.000 kcal vẫn còn khan hiếm. Do đó, ông quyết định chế tạo một chiếc máy lạnh có công suất vượt 7.000 kcal để lấp đầy khoảng trống này.

Từ quyết định liều lĩnh đến kỳ tích vang dội

Năm 1987, loại máy điều hòa dạng tủ công suất 7.000 kcal/h ra mắt thị trường và lập tức trở thành sản phẩm được ưa chuộng, chiếm 70% thị phần trong phân khúc công suất lớn. Chỉ 2 năm sau, doanh số bán điều hòa đã vượt 100.000 chiếc, đưa nhà máy của CEO này thành “quán quân” ngành. Năm 1989, ông đổi tên doanh nghiệp thành Tập đoàn Chunlan, đặt nền móng cho thương hiệu điều hòa nổi tiếng Trung Quốc.

Không chỉ chú trọng sản xuất, Đào Kiến Hạnh còn đẩy mạnh tiếp thị và quảng cáo. Ông mời chuyên gia Diệp Mậu Trung thực hiện quảng cáo với ngân sách 50.000 NDT, sau đó chi tiếp 300 triệu NDT chạy quảng cáo trên CCTV trong 5 năm liên tiếp. Chiến lược này giúp Chunlan len lỏi vào đời sống người dân Trung Quốc và nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khách hàng.

Đến năm 1994, Chunlan bước vào thời kỳ hoàng kim: 12 nhà máy đi vào hoạt động, doanh số bán ra vượt 1.000.000 chiếc, giá trị sản lượng đạt 5,2 tỷ NDT. Thương hiệu nhanh chóng dẫn đầu thị trường, liên tiếp 8 năm giành quán quân doanh số bán máy điều hòa, lợi nhuận hàng năm lên tới 600 triệu NDT (hơn 2.200 tỷ đồng).

Năm 1994, 30 triệu cổ phiếu của Chunlan được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải. Chỉ 1 năm sau, Chunlan được vinh danh là “Vua điều hòa không khí” và trở thành nhà sản xuất lớn thứ 7 thế giới, vượt qua nhiều thương hiệu nổi tiếng như Gree, Midea và Haier.

Sau thời kỳ đỉnh cao, Đào Kiến Hạnh mở rộng Chunlan sang các lĩnh vực khác như tủ lạnh, TV, máy giặt và vận tải. Tuy nhiên, những khoản đầu tư này không mang lại hiệu quả như mong đợi, dẫn đến thương hiệu dần mất vị thế trên thị trường.

Dẫu vậy, câu chuyện về vị CEO từng tay không vực dậy nhà máy sắp phá sản vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ khởi nghiệp Trung Quốc. Ông là biểu tượng của tinh thần dám nghĩ dám làm, dám đổi mới và kiên định theo đuổi tầm nhìn dài hạn, trở thành tấm gương để các doanh nhân trẻ noi theo.