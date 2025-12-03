Nhìn ra bãi đất trống, người dân sốc nặng khi thấy cảnh đáng sợ

Người hàng xóm kinh hoàng Thanakorn Niamnuch, 52 tuổi, cho biết anh đang dọn rác thì phát hiện con bò sát khổng lồ đang cắn một vật nhỏ tại bãi đất trống ở Samut Prakan, ngoại ô Bangkok, Thái Lan.

Anh nói: "Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là một con rùa, nhưng khi tôi đến xem kỹ hơn, tôi thấy đó là một đứa trẻ. Tôi hét lên gọi hàng xóm đến giúp đỡ và chúng tôi đã đuổi con thằn lằn đi trước khi gọi cảnh sát và đội cứu hộ".

Cảnh sát đến khu nhà ở DD vào khoảng 1h30 chiều 28/11, nơi họ phát hiện ra thi thể của đứa trẻ sơ sinh nằm gần khe hở của móng nhà.

Một chiếc túi giữ nhiệt màu đỏ bị rách có một hòn đá lớn bên trong đã được tìm thấy gần đó. Các cảnh sát cho biết em bé đã bị bỏ lại trong túi.

Con thằn lằn được người dân phát hiện.

Trong khi các nhân viên pháp y đang thu thập bằng chứng, con thằn lằn ăn được nhìn thấy chui ra từ dưới vỉa hè.

Đại tá cảnh sát Pojjanakorn Kanjina, giám đốc đồn cảnh sát Phra Samut Chedi, cho biết: "Chúng tôi đang điều tra xem có phụ nữ nào mới mang thai trong khu vực hay không và đang xem xét đoạn clip từ camera giám sát. Thi thể của đứa trẻ đã được đưa đến Viện Y học Pháp y để khám nghiệm tử thi".

Các cảnh sát sau đó đã bắt giữ người mẹ tên View, 19 tuổi, dọc theo Đường Rama IV ở Bangkok và cô đã bị giam giữ.

View cho biết cô không biết mình đang mang thai, vì cô khẳng định mình vẫn có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn.

Người phụ nữ trẻ làm việc cho một dịch vụ vệ sinh địa phương, tuyên bố cô đã sinh con "sau khi bị trượt chân trong lúc tắm".

View cho biết thêm rằng sau đó cô đã mang đứa trẻ bỏ ở gầm nhà một người khác.

Cảnh sát trưởng Pojjanakorn cho biết: "Chúng tôi đã thẩm vấn người mẹ và thả cô ta ra. Hiện chúng tôi sẽ chờ kết quả khám nghiệm từ Viện Pháp y, dự kiến mất chưa đầy 45 ngày để xác định liệu cô có phải là nguyên nhân gây ra cái chết của đứa bé hay không trước khi triệu tập người này ra hầu tòa".