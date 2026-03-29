Vừa đến Việt Nam được 48 giờ, khách Tây đã làm ngay điều mà người Việt cũng thấy sốc

Những câu chuyện trải nghiệm ẩm thực của du khách nước ngoài tại Việt Nam không còn xa lạ, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những chia sẻ đủ để khiến cả người bản địa cũng phải "giật mình". Mới đây, một cô gái nước ngoài đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ về hành trình ăn uống của mình ngay sau khi đến Việt Nam.

Cô hào hứng bày tỏ: "Tôi mới ở Việt Nam chưa đầy 48 tiếng mà đã ăn đến 5 cái bánh mì rồi", kèm theo đó là biểu cảm thích thú và một câu hỏi mở: không biết mọi người nghĩ sao về điều này. Chia sẻ tưởng chừng đơn giản nhưng nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi, đặc biệt là từ cộng đồng mạng Việt Nam.

Phần lớn người xem tỏ ra bất ngờ trước "tần suất" ăn bánh mì của vị khách này. Một người Việt nhận xét: "Đáng nể đó, chúng tôi cũng mê bánh mì nhưng ít ai ăn 5 chiếc chỉ trong 48 tiếng như vậy". Một số ý kiến khác thì cho rằng con số này không quá khó hiểu, bởi với du khách lần đầu đến Việt Nam, bánh mì là món ăn dễ tiếp cận và gây ấn tượng ngay từ lần thử đầu tiên.

Không chỉ người Việt, nhiều du khách nước ngoài khác cũng để lại bình luận thể hiện sự đồng cảm. Họ chia sẻ từng có trải nghiệm tương tự, thậm chí "nghiện" bánh mì trong suốt chuyến đi. Một số người còn gọi đây là món ăn "phải thử mỗi ngày" khi ở Việt Nam, bởi sự tiện lợi và hương vị dễ gây "ghiền".

Thực tế, bánh mì từ lâu đã trở thành một trong những món ăn đường phố tiêu biểu của Việt Nam, thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế. Điểm đặc trưng của bánh mì Việt nằm ở sự kết hợp giữa lớp vỏ giòn nhẹ, ruột mềm và phần nhân đa dạng - từ thịt, pate, chả, trứng cho đến các loại rau, dưa chua và nước sốt. Mỗi hàng quán lại có cách biến tấu riêng, tạo nên trải nghiệm khác nhau dù cùng là một món ăn.

Với mức giá dễ tiếp cận, thời gian phục vụ nhanh và có thể tìm thấy ở hầu hết các thành phố lớn, bánh mì trở thành lựa chọn phổ biến không chỉ với người địa phương mà còn với du khách quốc tế. Đối với nhiều người lần đầu đến Việt Nam, đây thường là một trong những món ăn đầu tiên họ thử - và cũng là món quay lại nhiều lần trong suốt chuyến đi.

Câu chuyện "ăn 5 chiếc bánh mì trong 48 giờ" vì thế không chỉ đơn thuần là một chia sẻ vui, mà phần nào cho thấy sức hút của ẩm thực đường phố Việt Nam đối với du khách nước ngoài. Và dù con số này có khiến nhiều người bất ngờ, thì với những ai từng "phải lòng" bánh mì Việt, điều đó có lẽ cũng không quá khó hiểu.