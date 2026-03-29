Hàng matcha đắt nhất nhì Việt Nam cân từng viên đá khi pha chế, tháng nào cũng có chuyên gia về kiểm tra

Từ cuối tháng 1/2026, The Matcha Tokyo trên phố Hàng Gai (Hà Nội) từng gây chú ý khi khai trương với mức giá được nhiều người nhắc đến là “đắt nhất Nhật Bản”, thu hút đông khách đến trải nghiệm. Sau khoảng 2 tháng vận hành, câu hỏi được đặt ra là liệu sức hút này còn duy trì hay đã hạ nhiệt khi thị trường matcha tại Hà Nội ngày càng đông đúc.

Khách vẫn xếp hàng chờ mua, nhưng nhận xét thế nào?

Ghé cửa hàng vào dịp cuối tuần, dễ thấy lượng khách gồm cả du khách nước ngoài và khách Việt Nam. Nhiều nhóm khách đến theo bạn bè, một số đi đơn lẻ, kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt gọi đồ.

Bên trong cửa hàng không quá đông, bởi đa số khách tới đây gọi đồ mang đi.

Anh chàng du khách Rowan (London, Anh) cùng bạn bè tới đây mua đồ và vào bên trogn cửa hàng để trải nghiệm. Anh chọn matcha latte với mức giá 120.000 đồng.

Rowan chia sẻ: “Tôi cảm thấy vị matcha ở đây có độ đậm rất ổn, kiểu vị earthy (hơi ngậy, tự nhiên của trà) vừa phải. Tổng thể thì kết cấu đồ uống khá tốt.

Tuy nhiên, tôi gọi loại ít sữa, nhưng thực tế lại có khá nhiều sữa, nên cá nhân tôi nghĩ nếu giảm bớt sữa đi một chút thì sẽ hợp hơn. Tôi đến từ Anh, và ở đó chúng tôi thường dùng ít sữa hơn trong cà phê. Nên tôi nghĩ khi giảm sữa xuống, hương vị trà sẽ nổi bật hơn rất nhiều”.

Nhận xét về giá của đồ uống, anh cho biết: “Tôi thấy giá ở đây khá cao. Dù vậy, vẫn có thể nói là tương xứng với chất lượng ở một mức nào đó. Nhưng vì khu vực này có khá nhiều nơi khác bán với giá rẻ hơn, nên có lẽ quán có thể cân nhắc giảm chi phí hoặc tạo thêm một vài món trong menu với mức giá thấp hơn. Như vậy, có thể sẽ thu hút thêm nhiều khách hơn.”

Trong khi đó, cô bạn Minh Anh (Hà Nội) đến trải nghiệm lần đầu tiên cho biết: “Mình đã thử matcha latte giá 120.000 đồng và món mới là matcha sakura latte giá 130.000 đồng. Mình cảm thấy vị matcha ở đây rất đậm, thơm và có chút ngậy nhẹ.

Mình thích vị matcha latte hơn. Còn món mới là vị hoa anh đào thì không hợp khẩu vị của mình lắm, nhưng hình thức thì khá đẹp. Mình nghĩ ai thích sống ảo sẽ thích món này”.

Về giá đồ uống, Minh Anh cho rằng với việc là matcha cao cấp Nhật Bản, lại bán ở địa điểm ngay giữa trung tâm phố cổ Hà Nội thì mức giá như trên có thể tạm chấp nhận được.

Cân từng viên đá khi pha chế, tháng nào cũng có chuyên gia về kiểm tra

Theo chia sẻ từ chị Vũ Ngọc Ngân (quản lý cửa hàng), khoảng 10 ngày kể từ khi chính thức mở cửa, hoạt động đã đi vào ổn định. Trong các khung giờ như buổi trưa và cuối tuần, lượng khách tăng lên, dẫn đến việc khách cần xếp hàng để order.

Sau 2 tháng, doanh thu đạt mức ổn định và có xu hướng tăng vào cuối tuần. Đại diện nhận định điều này phản ánh mức độ tiếp nhận của thị trường đối với sản phẩm matcha hữu cơ.

Đơn vị cho biết vẫn thường xuyên duy trì việc ghi nhận phản hồi từ khách hàng thông qua trao đổi trực tiếp tại cửa hàng, đồng thời theo dõi các ý kiến trên mạng xã hội để tổng hợp đánh giá.

Bên cạnh các sản phẩm sẵn có, cửa hàng tại Việt Nam dự kiến triển khai thêm các món kết hợp giữa nguyên liệu trong nước và nguyên liệu từ Nhật Bản nhằm tạo sự khác biệt.

Được biết, cửa hàng được vận hành theo quy chuẩn chung, đồng nhất với hệ thống toàn cầu. Từ khâu an ninh, bảo quản nguyên liệu, bao bì, cho tới khâu pha chế đồ uống…

Điển hình có thể kể đến việc pha chế, theo chia sẻ từ quản lý, mỗi ly đồ uống đều sẽ được đặt lên cân để đảm bảo tỷ lệ chuẩn về nguyên liệu hay từng viên đá.

Hàng tháng, bộ phận chuyên trách từ Nhật Bản làm việc trực tiếp tại cửa hàng để kiểm tra và rà soát các khâu vận hành. Quy trình này nhằm duy trì tiêu chuẩn trong toàn bộ hệ thống.

Về giá bán, đại diện cho biết nhóm khách hàng hướng tới thuộc phân khúc tầm trung và tầm cao. Trong bối cảnh thị trường có nhiều lựa chọn với mức giá thấp hơn, yếu tố giá có thể ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng. Tuy nhiên, đơn vị định vị sản phẩm ở phân khúc chất lượng cao, sử dụng matcha hữu cơ.

Theo đại diện, mức giá được xây dựng dựa trên chi phí nguyên liệu. Sản phẩm sử dụng matcha nhập khẩu từ các vùng trồng như Uji và Kagoshima. Matcha hữu cơ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng sản lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến giá thành.