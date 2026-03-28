Khách Tây chi 142.000 đồng nhận về 16 món, ăn no tới hôm sau

Việt Nam có nhiều món ăn vặt bình dân nhưng lại luôn ẩn chứa những bất ngờ thú vị khiến du khách quốc tế phải "ngã ngửa" vì sự phóng khoáng và đa dạng. Một cặp đôi du khách Anh vừa có trải nghiệm khó quên với món chè mâm vỉa hè tại TP.HCM. Ban đầu họ chỉ định ghé ăn thử cho biết hương vị địa phương, nhưng khi nhân viên bưng mâm chè ra, cả hai đã hoàn toàn sốc nhẹ.

Ban đầu chỉ định ăn thử cho biết, nhưng khi gọi món, cả hai đã "sốc nhẹ" vì một mâm chè dành cho 2 người lại có tới 16 chén, nhìn như suất ăn cho cả một nhóm bạn. Dù rất cố gắng, họ cũng chỉ có thể vượt qua được khoảng 10 loại chè trước khi phải "bỏ cuộc" vì quá no. Nữ du khách vừa cười vừa thốt lên: "Tôi không bao giờ tưởng tượng nổi là món tráng miệng làm từ các loại đậu hay nấm lại có thể ngon đến thế”, “Kết cấu của chúng thật tuyệt vời, có thứ thì dẻo, có thứ lại giòn sần sật".

Trong mâm chè 16 món này hội tụ đầy đủ những hương vị đặc trưng nhất của miền Nam. Có thể kể đến các loại chè nóng hổi như chè bà ba béo ngậy nước cốt dừa, chè đậu trắng dẻo thơm, chè thưng, chè bắp, chè táo xọn (chè hoa cau), chè khoai môn dẻo quánh, hay chè đậu đen, đậu đỏ quen thuộc. Bên cạnh đó là những chén đồ lạnh để đổi vị như bánh flan mềm mịn.

Điều khiến họ bất ngờ hơn cả chính là mức giá. Nguyên mâm chè đồ sộ với 16 món chỉ tốn 142.000 đồng (khoảng hơn 5 USD). Anh chồng chia sẻ đầy hài hước: "Chắc tôi sẽ no tới tận ngày mai mất". Cặp đôi còn gợi ý vui rằng có lẽ mâm này phải 10 người ăn mới hết chứ không phải dành cho 2 người.

Thực tế, địa điểm mà cặp đôi này ghé thăm chính là quán chè mâm Khánh Vy nằm bên hông chung cư Sư Vạn Hạnh (Quận 10 cũ). Đây là một trong những tiệm chè nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn với thâm niên hơn 50 năm. Nơi này từng được rất nhiều foodblogger và nghệ sĩ nổi tiếng đến review và dành nhiều lời khen ngợi.

Dù đã mở bán nhiều năm, quán vẫn giữ được nét đặc trưng là phục vụ theo mâm tròn với đầy đủ các loại từ chè bà ba, chè đậu trắng, chè thưng đến rau câu, bánh Flan... Mỗi chén chè nhỏ xinh có giá chỉ từ 8.000 - 12.000 đồng, với vị ngọt thanh đặc trưng, không gây ngấy. Chính cách bày biện rực rỡ và không khí vỉa hè nhộn nhịp đã biến nơi đây thành điểm dừng chân không thể bỏ qua của cả người dân địa phương lẫn khách du lịch.