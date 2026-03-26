Không phải phở, khách Tây lại luỵ món ăn kèm này của Việt Nam

Ẩm thực Việt Nam từ lâu vẫn khiến du khách nước ngoài mê mẩn, từ những món quen thuộc như phở, bún, bánh mì cho đến các trải nghiệm ăn uống rất "đời thường" như ngồi ghế nhựa vỉa hè. Thế nhưng, đôi khi điều khiến họ nhớ nhất lại không nằm ở món chính, mà là một chi tiết nhỏ bé, giản dị - thứ mà người Việt có thể xem là hiển nhiên.

Một anh chàng khách Tây gần đây đã khiến dân mạng thích thú khi chia sẻ loạt video về hành trình ăn phở của mình tại Việt Nam. Điều đáng nói là, thay vì tập trung vào tô phở nóng hổi với đầy đủ thịt, bánh và nước dùng - thứ thường được xem là "linh hồn" của món ăn - anh lại dành toàn bộ sự chú ý cho… trứng chần.

(Nguồn: @nhatanh_vn)

"Gu của tôi là trứng chần," anh nói trong một đoạn video, giọng đầy hào hứng.

Và quả thật, xuyên suốt các clip, mỗi lần đi ăn phở, anh không quên gọi thêm một quả trứng chần. Không phải để ăn kèm cho có, mà là để tận hưởng theo cách rất riêng: nhẹ nhàng tách lòng đỏ, để nó hoà vào nước phở nóng, rồi từ từ thưởng thức.

Điều khiến nhiều người bật cười là cách anh "khoe" món ăn. Trong khi người khác quay cận cảnh tô phở đầy đặn, anh lại zoom thẳng vào quả trứng, nâng niu như một "nhân vật chính". Với anh, dường như phở chỉ là nền để tôn lên món ăn kèm này.

Thực ra, trứng chần không phải là thứ xa lạ trong ẩm thực thế giới. Nhưng trứng chần kiểu Việt Nam - đặc biệt là khi được thả vào tô phở - lại mang một trải nghiệm rất khác. Lòng trắng mềm mịn, ôm trọn phần lòng đỏ sánh mịn bên trong. Khi chạm vào nước dùng nóng, hương vị của trứng quyện với vị ngọt thanh của nước phở, tạo nên một lớp hương vị béo nhẹ nhưng không hề ngấy.

Cái hay nằm ở chỗ: trứng chần gần như không thể tách rời khỏi tô phở mà đạt được cảm giác trọn vẹn như vậy. Nếu ăn riêng, nó chỉ là một quả trứng chần bình thường. Nhưng khi kết hợp với nước phở - thứ nước dùng được ninh từ xương, gia vị và thời gian - nó lập tức "thăng hạng", trở thành một trải nghiệm rất riêng mà không phải nơi nào cũng có.

Có lẽ vì thế mà anh chàng khách Tây kia mới "luỵ" đến vậy. Với anh, đó không chỉ là một món ăn kèm, mà là một discovery - một khám phá thú vị trong hành trình trải nghiệm ẩm thực Việt Nam.

Câu chuyện này cũng khiến nhiều người Việt chợt nhận ra: đôi khi, chính những thứ nhỏ bé, quen thuộc nhất lại là điều tạo nên sự khác biệt. Một quả trứng chần - thứ mà nhiều người có thể không gọi thêm khi ăn phở - lại trở thành điểm nhấn khiến một vị khách phương xa nhớ mãi.

Ẩm thực Việt Nam vốn dĩ không chỉ nằm ở những món ăn lớn, mà còn ở cách người ta ăn, cách kết hợp, và cả những lựa chọn rất cá nhân. Và biết đâu, với một ai đó, "linh hồn" của tô phở lại không nằm ở bánh hay thịt - mà là ở một quả trứng chần tan nhẹ trong làn nước dùng nóng hổi.