Vịnh biển Việt Nam duy nhất được vinh danh "Kỳ quan Đông Nam Á 2026": Không phải Hạ Long, Lan Hạ

Việt Nam từ lâu đã được biết đến với nhiều vịnh biển nổi tiếng, trong đó Vịnh Hạ Long gần như là biểu tượng toàn cầu khi nhắc đến du lịch biển đảo. Tuy nhiên, trong danh sách “kỳ quan Đông Nam Á 2026” do tạp chí du lịch uy tín Condé Nast Traveler công bố gần đây, đại diện duy nhất của Việt Nam lại không phải Hạ Long hay Lan Hạ – cái tên được nhắc đến là Vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh), một vùng vịnh nằm liền kề nhưng ít được biết đến hơn. Chính sự “kín tiếng” này lại trở thành yếu tố khiến nơi đây được đánh giá cao.

Vì sao Vịnh Bái Tử Long được vinh danh “kỳ quan Đông Nam Á”?

Theo Condé Nast Traveler, danh sách “kỳ quan Đông Nam Á 2026” không phải là bảng xếp hạng mang tính cạnh tranh mà là lựa chọn biên tập, dựa trên những điểm đến hội tụ cả cảnh quan ấn tượng lẫn trải nghiệm đặc trưng, đồng thời phản ánh xu hướng du lịch mới của thế giới.

Vịnh Bái Tử Long gây ấn tượng trước hết bởi cảnh quan không thua kém “người hàng xóm” nổi tiếng. Khu vực này sở hữu hàng trăm đảo đá vôi lớn nhỏ, mặt nước xanh trong, những vịnh kín và bãi cát tự nhiên trải dài. Nhiều chuyên trang du lịch quốc tế như Lonely Planet hay Travel + Leisure cũng từng nhắc đến Bái Tử Long như một “hidden gem” – viên ngọc ẩn của Việt Nam.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở trải nghiệm. Nếu Hạ Long đã trở thành điểm đến đông đúc với lượng tàu du lịch dày đặc, thì Bái Tử Long vẫn giữ được sự yên tĩnh, ít bị thương mại hóa. Condé Nast Traveler mô tả đây là “lựa chọn thay thế lý tưởng cho Hạ Long”, đặc biệt phù hợp với những du khách tìm kiếm không gian riêng tư và gần gũi thiên nhiên.

Sự ghi nhận này cũng phản ánh rõ xu hướng du lịch toàn cầu những năm gần đây: du khách dần tránh các điểm đến quá tải (overtourism), thay vào đó ưu tiên những nơi còn giữ được vẻ nguyên bản, trải nghiệm chậm và sâu hơn.

Trải nghiệm thực tế của du khách – “Hạ Long nhưng không có đám đông”

Trong nhiều bài viết và review quốc tế, Vịnh Bái Tử Long thường được gọi bằng cụm từ “Halong Bay without the crowds” – Hạ Long nhưng không có đám đông. Đây không chỉ là cách so sánh, mà phản ánh đúng cảm nhận phổ biến của du khách khi đặt chân tới vùng vịnh này.

Không gian trên vịnh được mô tả là vắng và yên tĩnh đến mức, theo một số du khách, họ có thể ngồi hàng giờ trên boong tàu mà không thấy chiếc tàu nào khác đi ngang. Tiếng động cơ, sự ồn ào của các tour đông người gần như không xuất hiện, thay vào đó là âm thanh của gió, sóng và thiên nhiên.

Những trải nghiệm tại đây cũng mang màu sắc “chậm” và gần gũi hơn. Du khách có thể chèo kayak len qua các đảo đá vôi, khám phá những hang nhỏ hoặc vùng nước kín, nơi mặt nước phẳng lặng và trong veo. Hoạt động này được đánh giá là dễ tiếp cận, ngay cả với người mới, nhưng lại mang đến cảm giác như “chạm” trực tiếp vào thiên nhiên.

Trải nghiệm ngủ đêm trên vịnh cũng là điểm nhấn được nhiều người nhắc tới. Khi màn đêm buông xuống, không gian trở nên tĩnh lặng, ít ánh sáng nhân tạo, bầu trời hiện rõ sao. Một số du khách mô tả đây là khoảnh khắc “tách hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài”, khác biệt rõ rệt so với những điểm du lịch đông đúc.

Bên cạnh đó, các bãi biển nhỏ, gần như chưa có dấu chân người, hay những làng chài nổi như Vung Viêng mang đến cái nhìn chân thực về đời sống địa phương. Không có nhiều hoạt động giải trí hay dịch vụ quy mô lớn, nhưng chính sự giản dị này lại tạo nên sức hút riêng.

Ít được khai thác du lịch đại trà, hạn chế tàu lớn và xây dựng quy mô lớn, Vịnh Bái Tử Long được định hướng theo hướng du lịch sinh thái, trải nghiệm riêng tư. Và chính điều đó đã giúp nơi đây giữ được cảm giác “nguyên bản” – yếu tố ngày càng được du khách quốc tế đánh giá cao.

