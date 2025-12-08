Vụ xe khách tông chết 2 người ngồi bên đường: Người chú kể lại đêm định mệnh

Sau 3 ngày xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người chết và 1 người bị thương, chúng tôi tìm đến gia đình nạn nhân H.N.K.M (SN 2008; ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) ở ngang hiện trường vụ tai nạn. Tiếp chúng tôi, ông H.Q.H. (chú ruột của M.) rơm rớm nước mắt khi nhớ lại đêm định mệnh.

Nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng

Ông H. cho biết cha mẹ M. bỏ nhau khi M. mới lên 2 tuổi. Do cha M. đi làm ở TPHCM nên M. ở với ông bà nội và ông H. Năm trước, ông H. hứa rằng M. ráng học nghề xong thì ông sẽ cho đi xuất khẩu lao động.

Nhắc đến thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông H. kể vào tối 5-12, M. có bạn là H.T.T (SN 2006; ngụ xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) và T.Đ.T.T (SN 2007, ngụ xã Lấp Vò) sang chơi nên ngồi uống nước sát mé sông đối diện nhà để hóng mát và đàn guitar.

Lúc 20 giờ 25 phút, ông H. vào nhà lấy đồ để làm nước cho M. và 2 người bạn. Khoảng 5 phút sau, nghe tiếng động lớn nên nhìn sang thì ông H. thấy cảnh tượng kinh hoàng.

Ông H. cùng một số người dân sống quanh đó khiêng 3 nạn nhân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên M. và H.T.T đã tử vong.

"Lúc đó, vừa quay sang là tôi thấy xe khách đâm trực diện vào bàn cà phê của cháu M. cùng các bạn. Khi đó, tay chân tôi rụng rời, nhưng cũng nhanh chóng chạy sang đường để cứu người. Chiếc xe đâm ngay gốc phượng nên còn nằm trên bờ, không rớt xuống sông. Lúc đó, cháu M. và các bạn bị hất văng" – ông H. kể trong nghẹn ngào.

Tại hiện trường vào trưa 8-12, chúng tôi nhận thấy khói hương vẫn còn nghi ngút; cây phượng to và một số cây tạp ven sông bị xe giường nằm đâm bật gốc. Cạnh đó, 2 bánh xe tải dùng để làm bàn uống cà phê nằm vương vãi cặp mé sông. Chứng kiến những hình ảnh này, nhiều người đi đường cảm thấy đau lòng.

Clip Ba người thương vong ở Đồng Tháp

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 20 giờ 30 phút tối 5-12, tài xế Nguyễn Tấn Mảnh (50 tuổi; ngụ ấp Sua Đũa, xã Bình An, tỉnh An Giang) điều khiển xe khách giường nằm (trên xe có 17 hành khách, 1 tài xế phụ, 1 lơ xe và tài xế Mảnh) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 80 hướng từ xã Lấp Vò về phường Sa Đé, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện trường lúc xảy ra vụ tai nạn

Khi đến Km38+660, tài xế Mảnh không làm chủ được tay lái nên chạy qua lề đường bên trái và đâm thẳng vào 3 nạn nhân nêu trên.

Vụ tai nạn làm H.T.T. tử vong tại hiện trường, M. tử vong tại bệnh viện; T.Đ.T.T. bị xây xát nhẹ và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Nhận được tin báo, đại tá Trần Văn Tròn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt ngay hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông.

Sau đó, đại tá Trần Văn Tròn đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng với lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Kết quả kiểm tra nhanh đối với tài xế Mảnh chưa phát hiện nồng độ cồn và chất ma túy.