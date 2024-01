Vũ trụ SpaceSpeakers đổ bộ tại ENTERA COUNTDOWN, khán giả "bùng nổ" không chỉ vì âm nhạc mà còn bởi điều này

Tối 31/12, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), "siêu nhạc hội" đón năm mới 2024 ENTERA COUNTDOWN: Enter The New Era đã chính thức diễn ra, thu hút hàng chục vạn khán giả đổ về chật cứng mọi nẻo đường trung tâm quận 1. Đây có thể xem là một trong những đêm countdown hot nhất thời điểm hiện tại với dàn lineup cực "khủng": gần như toàn bộ dàn nghệ sĩ ngôi sao nhà SpaceSpeakers đều "xuất trận" đồng hành cùng với Tóc Tiên, Karik, Phương Ly,... Những thời khắc cuối cùng của năm cũ và đón chào năm mới 2024 trong thứ âm nhạc đầy bay bổng, thăng hoa và ngập tràn năng lượng sáng tạo của SpaceSpeakers quả là một trải nghiệm khó quên.

Anh tài đầu tiên của nhà SpaceSpeakers mở màn phần trình diễn chính là DJ TINLE với set nhạc đặc biệt đẩy bầu không khí lên 100 độ! 16 Typh, anh chàng rapper với "flow triệu đô" là đại diện trẻ của SpaceSpeakers xuất hiện và thể hiện flow đầy biến hóa với Million Dollar Boy, Walks On Da Street, Đời Thật Rap Thật.

Cường Seven không hổ danh ông hoàng của những bữa tiệc với bước nhảy điêu luyện, khả năng trình diễn hấp dẫn. Anh mang đến loạt hit làm nên tên tuổi gồm Con Tim Thuộc Về Nhau, Vây Em Tiếc Gì, Đừng Dừng Lại,...

Rhymastic là cái tên tiếp theo xuất hiện trong tiếng hò reo vang dội của khán giả. Loạt hit gai góc, nhiều hình tượng và suy niệm được anh mang đến gồm Nến Và Hoa, Ngổn Ngang. Đó cũng là lúc khán giả được dịp chiêm nghiệm về những gì đã làm trong năm qua.

Để rồi cuối cùng giai điệu quá ngọt ngào của Yêu5 xuất hiện phủ đầy Phố đi bộ Nguyễn Huệ trong bầu không khí tình yêu.

Binz - anh chàng "bad boy" - vẫn xứng danh là một trong những "át chủ bài" của SpaceSpeakers. Mở đầu bằng Don’t Break My Heart - Gene cực sôi động. Tuy nhiên, mọi thứ bỗng dưng đảo ngược 180 độ khi Binz "triệu hồi" bản thể Xuân Đan để đưa khán giả về bầu không gian đậm chất hoài niệm của thập niên trước. Anh chàng Xuân Đan với những vần thơ bay bổng tuyệt diệu với Hit Me Up và Men Cry đầy cảm xúc. Binz qua đó cũng xứng danh một "quái kiệt" với sự thay đổi linh hoạt về con người nghệ sĩ, khiến khán giả chỉ có thể đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

SOOBIN - chàng "playboy" lẫy lừng - xuất hiện trên sân khấu và ngay lập tức khiến mọi trái tim fangirl "tan chảy". Loạt hit Trò Chơi, BLACKJACK và ca khúc mới nhất - HEYYY - khiến bầu không khí không phút nào ngơi nhiệt.

Sau 5 sân khấu "khét lẹt" không thể nào nóng hơn của 5 ngôi sao nhà SpaceSpeakers - MastaL - DJ / producer vừa gia nhập label - là cái tên "chốt hạ" với set trình diễn EDM thứ hai. Không hổ danh những "cặp loa không gian", âm nhạc của MastaL nói riêng và của SpaceSpeakers nói chung đầy thăng hoa, bay bổng, đích thực là âm nhạc "từ tương lai". Và trong bầu không gian âm nhạc quá ấn tượng ấy, hàng chục vạn khán giả Sài thành sẽ hào hứng đón chào một năm mới 2024 đầy bản lĩnh.

Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì khiến khán giả chú ý …

Đồng hành cùng chuỗi các sự kiện chào đón năm mới tại TP.HCM, Hall of Courage - Đại Lộ Bản Lĩnh sẽ diễn ra xuyên suốt từ 16h00 đến 21h30 các ngày từ 29/12/2023 đến 07/01/2024 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM. Chia sẻ về thông điệp của sự kiện, đại diện thương hiệu cho biết "Trong một năm khó khăn, hành động bản lĩnh không nhất thiết phải là những thành tích to lớn, dù nhỏ thôi nhưng chúng ta đã vững vàng và can trường vượt qua. Và điều đó xứng đáng được cổ vũ và ghi nhận. Chúng tôi muốn truyền cảm hứng để tất cả mọi người tự tin hơn vào nội lực của chính mình, để bước vào một mùa xuân mới với tinh thần bản lĩnh và hướng tới những kết quả thành công, khởi sắc hơn".

Nhiều ngôi sao không khỏi phấn khích khi nhìn lại hành trình bản lĩnh của chính mình trong năm 2023

Thông qua sự hỗ trợ của công nghệ AI, Tiger Beer sẽ dành tặng cho người tham dự một đoạn video bằng hình ảnh, ghi lại các kỷ niệm đáng nhớ của chính họ trong năm 2023. Và rồi, những video ấy sẽ chiếu trên màn hình LED lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, như một cách vinh danh cho hành trình 2023 đáng tự hào.

Kéo dài tận 10 ngày để những ai đã bỏ lỡ Đại lộ bản lĩnh vào những ngày cuối năm cũ cũng không hối tiếc, Tiger Beer hứa hẹn sẽ tạo nên cơn địa chấn kéo dài sang năm mới với hàng loạt hoạt động trình diễn ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, song song với đó là chuỗi minigame với vô số giải thưởng hấp dẫn. Khai xuân bản lĩnh và cùng Tiger tạo nên những khoảnh khắc không thể quên trong những ngày đầu năm 2024 thôi!