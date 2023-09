Producer MastaL lần đầu chia sẻ chuyện gia nhập SpaceSpeakers Label: Liệu có như là mơ?

MastaL là một producer đa tài, anh gia nhập SpaceSpeakers Label từ năm 2022. Anh ghi dấu ấn đầu tiên đến khán giả đại chúng khi đảm nhiệm vai trò sản xuất cho bản hit Dân Chơi Xóm của rapper Justatee và MCK tại Rap Việt mùa 1.

Thời gian vừa qua, MastaL luôn “kề vai sát cánh” cùng người anh em 16 Typh và cả hai đã cho ra mắt nhiều sản phẩm leo Top Trending Music YouTube, có thể kể đến như Đời Thật Rap Thật và Million Dollar Boy. Ngày 17/09 vừa qua, bộ đôi MastaL và 16 Typh tiếp tục “trình làng" EP Hidden Luv, lột tả hết những giai đoạn tâm lý của một người phải trải qua khi thất tình. EP đạt thứ hạng cao khi ¾ ca khúc trong EP đều lọt Top 10 Trending YouTube và nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Có thể nói, MastaL là một cái tên không thế thiếu khi nhắc đến sự thành công của 16 Typh. Và bây giờ, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ nam producer dành cho người bạn tri kỷ của mình cũng như những lời khuyên sâu sắc của một đàn anh dành cho các bạn trẻ có niềm đam mê với âm nhạc, đặc biệt là thể loại Rap/HipHop.

Lần đầu producer nhà SpaceSpeakers Label lên tiếng chia sẻ về quá trình làm nhạc.

E.P Hidden Love đang giúp 16 Typh lấy lại vị thế của một rapper có sức hút. MastaL trực tiếp góp công vào thành tích của E.P này. Có ý kiến cho rằng, màu sắc âm nhạc của MastaL đang kéo 16 Typh thoát khỏi khó khăn, anh nghĩ sao?

Trước tiên, tôi xin cảm ơn khán giả, những người đã và đang ủng hộ tôi và 16 Typh. Có thể nói, các bạn là yếu tố quan trọng nhất giúp E.P Hidden Love đạt được những thành tích như hiện tại. Ngoài ra, khán giả cũng là động lực để tôi và 16 Typh sản xuất ra E.P này. Chính sự lắng nghe đã giúp 16 Typh tự thoát vùng an toàn của chính mình, và may mắn rằng tôi là người được Typh tin tưởng trao toàn quyền sản xuất E.P này. Chúng tôi học hỏi lẫn nhau, cùng nhau cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân cũng như âm nhạc.

Những bản phối trong E.P Hidden Love rất có chiều sâu. Ý tưởng về giai điệu, bố cục đều 100% đến từ anh, hay có sự đóng góp từ 16 Typh?

Trong suốt quá trình sản xuất, tôi và Typh luôn ngồi cùng nhau khi làm nhạc. Có những ngày hai anh em ngồi từ sáng đến tối khuya, tôi ngồi làm nhạc còn Typh thì trau chuốt lyrics. Cả hai cùng góp ý để chỉnh sửa, đôi khi chúng tôi chỉ ngồi nghe suốt hàng tiếng đồng hồ mà không nói gì và kéo dài trong suốt cả tháng. Thế nên, để nói về ý tưởng cho giai điệu và bố cục của E.P thì đó là thành quả lao động của cả hai anh em trong khoảng thời gian dài vừa qua.

EP Hidden Luv của bộ đôi MastaL và 16 Typh nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ.

Trước E.P này, 16 Typh đối diện chỉ trích từ dư luận. Trong quá trình làm việc, Typh có chia sẻ gì với anh về áp lực, những khủng hoảng khi bị khán giả chỉ trích không?

Typh và tôi hay tâm sự chuyện buồn vui trong cuộc sống, tôi có cơ hội được nghe và hiểu nhiều khía cạnh bên trong của Typh, và ngược lại tôi cũng hay tìm Typh để than thở. Chuyện áp lực công việc hay sức ép từ dư luận cũng là một trong số chủ đề trò chuyện giữa chúng tôi. Hiện tại, ở góc nhìn của tôi, Typh chỉ đơn giản là đón nhận nó, học hỏi, lắng nghe và sống tốt hơn mỗi ngày chứ không hề tiêu cực hay phản bác. Nhờ năng lượng tích cực đó của Typh mà tôi cũng có nhiều cảm hứng trong quá trình sản xuất E.P này.

Nhiều khán giả biết đến Typh với hình ảnh “gangster”, chất chơi. Nhưng một mặt khác cũng có chiều sâu hơn vào bên trong nội tâm, vậy Typh nên theo hình mẫu rapper thế nào?

Tôi chưa nghĩ tới chuyện Typh sẽ trở thành rapper theo bất kỳ hình mẫu nào. Theo tôi, chuyện này chỉ đơn giản là tại mỗi thời điểm trong đời, Typh sẽ có cảm hứng viết nhạc theo cảm xúc của cậu ấy ngay thời điểm đó. Trải nghiệm cá nhân sẽ chất liệu quý giá nhất và là nguồn cảm hứng chân thật nhất để làm nhạc. Vậy tại sao chúng ta phải như một hình mẫu nào đó trong khi chỉ cần là chính mình?

Luôn kề vai sát cánh trong các dự án, mối quan hệ giữa MastaL và 16 Typh thân thiết như anh em một nhà.

Theo MastaL, những lời chỉ trích từ khán giả hướng về Typh có đúng? Với góc nhìn của một producer, MastaL có định kiến với việc một nghệ sĩ nào đó chỉ trung thành với một phong cách, dòng nhạc, thay vì ứng biến liên tục? Cái được và không được khi nghệ sĩ “một màu” là gì?

Đối với tôi, việc xuất hiện những ý kiến trái chiều sau khi một bài hát mới được phát hành là chuyện không còn xa lạ. Tôi luôn cảm ơn ý kiến của khán giả và lắng nghe để hoàn thiện bản thân hơn, và Typh cũng vậy. Bản thân tôi cũng trung thành với một số nhạc cụ và hay thường dùng chúng trong các sản phẩm. Nếu có ai hỏi tôi tại sao chỉ dùng mãi một vài nhạc cụ thì câu trả lời sẽ là: "Vì nó hay. If it's good, why change?" (Nếu nó tốt thì sao phải thay đổi? - PV). Nhiệm vụ của tôi là sử dụng chúng sao cho đúng để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng.

Được biết, MastaL gia nhập SpaceSpeakers Label đã hơn một năm. Phải đến E.P Hidden Love, khán giả mới thật sự biết nhiều tới thông tin MastaL trực thuộc SpaceSpeakers Label. Anh cảm thấy thế nào khi đã thật sự được nhiều khán giả biết tới là một producer của SpaceSpeakers Label?

Được khán giả biết đến là một Music Producer của SpaceSpeakers Label, tôi cảm thấy rất vui sướng. Bởi vì các anh đã và vẫn luôn là thần tượng của tôi, có thể nói các anh là tuổi thơ của tôi. Mọi chuyện đến với tôi như một giấc mơ nhưng tôi biết có một sự thật là bản thân đã nỗ lực rất nhiều trong quá khứ. Chính vì thế, tôi nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm từ anh Touliver và tôi cần phải chứng minh cho anh thấy anh đã tin đúng người.

MastaL cho biết bản thân đã nỗ lực rất nhiều mới có được thành công như hiện tại.

So với các thành viên của SpaceSpeakers Label, MastaL khá kín tiếng và ít thông tin. Anh có thể chia sẻ lại quá trình dẫn lối mình gia nhập SpaceSpeakers, đứng chung con thuyền với Touliver, Binz, Rhymastic hay SOOBIN?

Tôi đam mê âm nhạc và tập tành làm nhạc từ những năm học cấp 3. Tôi đã tự học mọi thứ từ những người đi trước và anh Touliver như là "hình mẫu lý tưởng" của tôi ngày ấy và cả thời điểm hiện tại. Sau khi trải qua rất khoảng thời gian khó khăn, chật vật trong suốt cuộc hành trình theo đuổi âm nhạc thì cuối cùng, những nỗ lực của tôi đã được đền đáp.

Cột mốc quan trọng nhất có lẽ là thời điểm anh Touliver gọi cho tôi và rủ tôi tham gia Rap Việt Mùa 2 với anh. Sau khi chương trình kết thúc, anh gọi tôi sang nhà chơi và trong hôm đó anh ngỏ lời hỏi tôi có muốn tham gia vào SpaceSpeakers Label không. Tôi đồng ý luôn mà không cần nghĩ nhiều. Và như các bạn thấy đấy, giờ tôi đã về chung một nhà với những người anh mà bản thân đã nghe nhạc từ thời còn là một cậu nhóc.

MastaL cảm thấy "như mơ" khi được Touliver mời về chung nhà làm việc.

Làm việc trong tập thể nổi tiếng như thế, anh có áp lực không, nhất là trong vai trò của producer, khi mà SpaceSpeakers có quá nhiều producer giỏi và ở vị thế lão làng của thị trường?

Ban đầu tôi cũng khá áp lực vì bản thân không tự tin ở xuất phát điểm. Khi xét về kiến thức lẫn kĩ năng tại thời điểm đó, tôi có hơi “rén” khi lần đầu làm việc trong môi trường chuyên nghiệp như thế. Tuy nhiên các anh đã luôn tin tưởng và hỗ trợ, giúp đỡ tôi rất nhiều, cho tôi cảm thấy đây như là một gia đình. Vì thế, hiện tại tôi chỉ thấy rất vui và tự hào khi được là một phần của "băng nhóm" này.

Phong cách âm nhạc của MastaL được nhận định có nhiều điểm tương đồng Touliver, điển hình như style đánh bass, synth, electronic,... Trước mặt mình là một ngọn núi lớn Touliver, và cùng ở trong môi trường SpaceSpeakers nữa, MastaL có sợ bị cái bóng của đàn anh bao phủ hết tầm nhìn?

Tôi nghĩ việc có nhiều điểm tương đồng là lẽ thường tình vì tôi học hỏi từ anh ấy. Không chỉ riêng anh Touliver, tôi học từ tất cả các nghệ sĩ trong công ty sau hơn 1 năm làm việc. Tôi xuất thân từ Sóc Trăng và trước đây cũng chỉ là 1 người làm nhạc freelancer trên mạng. Và thú thật, đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp: có quản lý, những cuộc họp để tìm ra chiến lược,... Thế nên, tôi cảm thấy vui vì điều đó và đặt mục tiêu để cố gắng làm ra những sản phẩm chất lượng hơn trong quá khứ để người thân, bạn bè, những người tin tưởng tôi cảm thấy tự hào về tôi. Theo tôi, đó là cách tốt nhất để thể hiện bản thân.

Chia sẻ của MastaL về các dự định âm nhạc trong tương lai?

Tôi vẫn đang làm nhạc mỗi ngày. Từ khi gia nhập SpaceSpeakers Label, tôi cảm thấy tự do và thoải mái nên có được tinh thần tốt để chuẩn bị ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc khác. Mong các bạn hãy ủng hộ tôi cũng như các nghệ sĩ khác tại SpaceSpeakers nhé! Bật mí tí là hơi bị "ngầu".

Nam producer nhà SpaceSpeakers Label gửi lời động viên đến các bạn có đam mê con đường làm nhạc chuyên nghiệp.

Lời động viên của MastaL đến những bạn đam mê theo đuổi con đường trở thành producer chuyên nghiệp?

Tôi nhận được nhiều lời tâm sự trên mạng xã hội kể rằng các bạn đang gặp khó khăn và chật vật trong sự nghiệp, cảm thấy bế tắc, chán nản và muốn từ bỏ đam mê. Thật ra, ngành nghề nào cũng có những thử thách khác nhau, và tôi muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân đến các bạn đang từng bước theo đuổi đam mê nhưng chưa gặt hái được thành công.

Bản thân tôi từng là thí sinh bị loại đầu tiên tại The Remix mùa 2. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng và tôi nhận về sự thất bại, đó như một cú đấm vào mặt của một cậu thanh niên 20 tuổi. Tôi đã từng chán nản, suy sụp và cạn kiệt tinh thần lẫn tài chính nhưng tôi cảm ơn vì bản thân không từ bỏ và vẫn cố gắng bước tiếp đến ngày hôm nay. Tôi chưa từng nghĩ mình thành công. Tôi mất hơn 12 năm để lăn lộn và chật vật tìm ra lối đi đúng vì thế tôi hiểu những gì các bạn đang chịu đựng và chắc chắn những khó khăn, thử thách sẽ không thể nào biến mất.

Tuy nhiên, các bạn đừng từ bỏ, hãy luôn vững tâm đi tiếp con đường bản thân tin là đúng. Hãy không ngừng học hỏi, không ngừng tiến bộ. Hãy dũng cảm say "yes" với tất cả các cơ hội. “Stay humble and keep on learning”. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Mỗi nỗi buồn bạn gặp phải ở hiện tại, sẽ là cột mốc khiến bạn trong tương lai phải cảm ơn vì bản thân đã vượt qua!