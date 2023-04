SpaceSpeakers lần đầu chia sẻ về 6 kỷ vật thuở mới vào nghề: SOOBIN bán xe máy vì ước mơ, Rhymastic hứa làm "đứa con ngoan" của mẹ vì điều này!

Hôm 1/4, 6 nghệ sĩ SpaceSpeakers giao lưu cùng các sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại sự kiện "Space Date". Tại đây, các nghệ sĩ dùng câu chuyện của mình khi khởi đầu sự nghiệp âm nhạc để truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên, với thông điệp "Dream it, Do it".

SOOBIN cầm trên tay chiếc mô hình xe máy và gọi đây là kỷ vật cho sự nghiệp ca hát của anh. Anh tiết lộ từng được mẹ tặng cho một chiếc xe trị giá 25 triệu đồng. Song, vì không có tiền để thực hiện ước mơ ca hát, anh phải bán chiếc xe đi. SOOBIN nhớ lại giai đoạn đi thi The Remix, tài khoản còn vỏn vẹn 3 triệu đồng. Trong cơn thiếu thốn, SOOBIN đã tự nhủ bản thân phải mang tinh thần không bỏ cuộc. Đến hiện tại, ngồi trước 12.000 sinh viên của NEU, SOOBIN đã gặt hái thành công nhất định cho sự nghiệp.

Producer TINLE chọn guitar là kỷ vật. TINLE chia sẻ mục đích đầu tiên khi chơi guitar là để "tán gái". Nhưng dần dần, âm nhạc thấm vào máu của TINLE và trở thành sự nghiệp để anh theo đuổi. Về sau, TINLE làm việc trên rất nhiều nhạc cụ, nhưng nhìn vào guitar là anh thấy hình ảnh của chính mình thở mới vào nghề.

Rhymastic cầm trên tay chiếc dây chuyền, chia sẻ đây là món quà của mẹ anh có giá 800.000. Thời trai trẻ, Rhymastic xem tivi, thấy các rapper nước ngoài đeo những sợi dây chuyền to, nặng. Anh đặt câu hỏi: "Tại sao họ lại đeo xích xe đạp nhỉ" và xem thế là ngầu. Vậy nên anh quyết tâm làm "đứa con ngoan" để xin mẹ mua cho bằng được sợi dây chuyền. Sau gần 20 năm, anh vẫn đeo kỷ vật đó trên người.

Kỷ vật của GONZO là chiếc CD của Eminem, thứ đã truyền cho rapper sinh năm 1995 động lực dữ dội để theo đuổi con đường của một rapper. Gần 30 năm trước, giới Rap/Hip hop mỹ gắn với các rapper da màu. Eminem là rapper da trắng, tỏa sáng và làm thay đổi cục diện rap. Câu chuyện của Eminem truyền động lực cho các rapper về việc không gì là không thể.

Trong khi đó, 16 Typh mang đến tai nghe có dây, khẳng định dù đi đến đâu cũng không thể thiếu món đồ đó. "Trong quá trình trưởng thành, có những lúc cảm thấy thế giới chẳng ai hiểu được mình. Khi ấy, tôi chỉ muốn chui vào thế giới âm nhạc riêng của mình, thu gọn trong chiếc tai nghe", Typh chia sẻ.

Sau cùng, kỷ vật của Binz là khay trống. Binz nhìn xuống 12.000 khán giả, nhấn mạnh: "Các bạn chính là cảm hứng cho sự nghiệp của mình". Chủ nhân hit BigCityBoi cho biết ở các sân khấu, có khán giả thích anh và không thích anh. Song, sau tất cả, khán giả vẫn là cảm hứng số 1 để thúc đẩy từng nghệ sĩ phải tốt hơn mỗi ngày.

Qua phần giao lưu, các nghệ sĩ SpaceSpeakers truyền thông điệp "dream it, do it" (Tạm dịch: Dám mơ, dám làm). Bất kỳ ai cũng có một giấc mơ cho riêng mình, do đó hãy cụ thể giấc mơ đó để chinh phục từng mục tiêu khác nhau. Kết thúc phần giao lưu, 6 nghệ sĩ kết hợp cùng một nữ sinh viên, thể hiện ca khúc Nhanh lên nhé!, qua đó truyền thông điệp hãy nhanh tay nắm lấy cơ hội của mình.