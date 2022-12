Touliver mất ăn mất ngủ vì concert của SpaceSpeakers, lên sân khấu thả tim cho vợ Tóc Tiên cực đáng yêu

Không hát hay như SOOBIN cũng không rap giỏi như Binz, nhưng chắc chắn Touliver là cái tên không thể thiếu sau sự thành công của các anh em SpaceSpeakers. Là anh cả, người gánh trên vai trách nhiệm định hướng và gắn kết SpaceSpeakers trở thành "đế chế Hip-hop" như hiện tại, Touliver đã thực hiện trọn vẹn vai trò của mình. Tài năng và tư duy âm nhạc của Touliver là không thể bàn cãi, điều đó lại càng được khẳng định sau liveshow kỉ niệm 11 năm thành lập của SpaceSpeakers KOSMIK Live Concert.

Theo dõi chương trình trực tiếp tại đây!

Touliver mở đầu KOSMIK Live Concert cực cháy, hứa hẹn chương trình bùng nổ hơn 3 tiếng đồng hồ

Không một ai phù hợp để mở đầu cho KOSMIK Live Concert bằng Touliver. Trước khi đến với loạt sân khấu biểu diễn của các nghệ sĩ SpaceSpeakers, Touliver đã đưa khán giả chìm đắm trong không gian âm nhạc hướng đến tương lai. Xuất hiện ngầu lòi ngay chính giữa khán đài biểu diễn, cộng hưởng với ánh sáng được bày trí cầu kì ấn tượng, set nhạc của Touliver cuốn hút từ những nốt đầu tiên. Vẫn chất liệu điện tử hip-hop cùng nhịp bass dập mạnh thương hiệu, anh cả SpaceSpeakers đã mang đến mở đầu không thể cháy hơn, thắp lửa cho cả chương trình kéo dài hơn 3 tiếng sau đó.

Touliver mở đầu KOSMIK Live Concert

Sân khấu cực hoành tráng

11 nghệ sĩ SpaceSpeakers cùng đứng trên một sân khấu, gửi lời cám ơn đến Touliver

Khoảnh khắc ấm lòng rap fan nhất trong đêm KOSMIK Live Concert chính là ở chương trình cuối cùng, 11 nghệ sĩ SpaceSpeakers cùng đứng trên một sân khấu. Tại đây, các thành viên đã có dịp giao lưu và nhắc lại quá trình chuẩn bị cho KOSMIK. SOOBIN không quên gửi lời cám ơn đến Touliver, người vất vả lo cho từng tiết mục, đốc thúc các nghệ sĩ luyện tập và đứng sau chỉ đạo âm nhạc cho đêm liveshow. Những ngày chuẩn bị cho concert là hàng tháng trời Touliver mất ăn mất ngủ. Là dự án tâm huyết của 11 nghệ sĩ SpaceSpeakers, nếu không có sự chăm lo và định hướng của anh cả Touliver, KOSMIK Live Concert khó để thành công và trở thành biểu tượng liveshow như hiện tại.

SOOBIN gửi lời cám ơn và đùa vui vẻ cùng Touliver

Sân khấu 11 nghệ sĩ

Tương tác cực đáng yêu với "nóc nhà" Tóc Tiên

Trong quá trình cùng các anh em chuẩn bị cho KOSMIK Live Concert, Tóc Tiên chính là người vợ hiền ở bên cạnh cổ vũ và động viên Touliver. Trong bài phát biểu trên sân khấu KOSMIK Live Concert, Touliver đã chia sẻ điều đầu tiên làm sau khi chương trình kết thúc là đưa vợ đi chơi. Ngay lập tức dưới khán đài, Tóc Tiên không giấu được sự tự hào và hạnh phúc, cô tạo hình trái tim gửi đến Touliver. Dù là "anh đại" của một đế chế Hip-hop, nhưng Touliver khi bên cạnh người thương cũng đáng yêu đến không ngờ. Anh cũng tạo hình trái tim hướng về phía vợ, tương tác ngọt ngào của hai vợ chồng khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

Tóc Tiên tại KOSMIK

Khoảnh khắc thả tim đáng yêu giữa 2 vợ chồng

Đồng hành cùng đế chế hip-hop là nhà đồng tài trợ MB với dòng thẻ "2 trong 1" MB Hi Collection. Đây là dòng thẻ tiên phong trên thị trường tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ATM trong cùng 1 chip, với nhiều BST độc đáo và hấp dẫn. Công nghệ tích hợp trên thẻ MB Hi Collection góp phần mở ra một xu hướng thẻ mới tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm chi tiêu không tiền mặt dễ dàng, an toàn và bảo mật cho người dùng.