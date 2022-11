SpaceSpeakers Concert không chỉ có 11 nghệ sĩ trong nhà, còn 3 khách mời đặc biệt

Những khán giả ở phương xa hoặc vì một số lí do không thể thu xếp đến trực tiếp tại sự kiện tối 12/11 giờ đây hoàn toàn có thể thưởng thức lại trọn vẹn bầu không khí của đêm concert hoành tráng bậc nhất lịch sử làng Rap/ Hip-hop tại Việt Nam.

Sân khấu IMMERSIVE lần đầu tiên ở Việt Nam, và thậm chí có thể xem là tiên phong trên thế giới lần đầu được áp dụng. 11 nghệ sĩ "của nhà trồng được" siêu tài năng với đẳng cấp được khẳng định qua 11 năm; dàn dựng sân khấu choáng ngợp, vượt xa mọi trí tưởng tượng của khán giả;... và trên hết đó là bầu không khí "thuần hip-hop" chắc chắn vượt xa mọi mong đợi của khán giả của dòng nhạc này.

Teaser KOSMIK Live Concert

Với sự đồng hành của Heineken Silver luôn "chuẩn gu" Gen Z, concert kỷ niệm của nhà SpaceSpeakers đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả ngay từ những stage đầu tiên. Heineken Silver với hương vị "Nhẹ êm mà Đậm chất" luôn đồng hành cùng Gen Z trong những trải nghiệm độc đáo và thời thượng chưa từng có, giúp bạn xóa tan bực bội thường ngày để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc niềm vui cùng âm nhạc.

Nhưng này, đó chưa phải là tất cả khi KOSMIK Live Concert còn có sự đổ bộ của 3 nam rapper 16 Typh - RPT Gonzo - Lil Wuyn. Sự xuất hiện của họ tại đêm nhạc tối 12/11 đã gây sửng sốt cho hơn 5 nghìn khán giả ở NTĐ Quân khu 7 như thế nào, thì chắc chắn với lần lên sóng này, khán giả ở nhà sẽ tiếp tục ngạc nhiên đên đấy!

Đầu tiên chính là “cậu bé triệu đô” 16 Typh, học trò “ruột” của Binz tại mùa 1 Rap Việt, người được HLV của mình ưu ái gọi flow của anh chàng: “đoạn flow triệu đô”. Điều này chứng tỏ khả năng rap của 16 Typh luôn là điều khiến Binz cực kì tự hào. Mới đây, 16 Typh cũng đã vừa chính thức ký hợp đồng với SpaceSpeakers Label, mở ra một bước tiến mới trên bước đường hoạt động chuyên nghiệp. Xuất hiện tại KOSMIK Live Concert, chắc chắn 16 Typh sẽ cực “cháy” với khả năng trình diễn tuyệt vời, được “trui rèn” kĩ lưỡng với hàng loạt đêm diễn cùng với “thầy” Binz!

Không quên nhắc đến "Thầy giáo Nam" - RPT Gonzo, một màu sắc quá đặc biệt không chỉ của Live Concert mà còn của cả làng Rap tại Việt Nam. Nếu những rapper khác thường xuất hiện với phong cách cực "ngầu", cực "swag" thì "Thầy giáo Nam" lại gần như ngược lại hoàn toàn: nhẹ nhàng, trầm tĩnh và vô cùng điềm đạm. Chính điều này đã khiến những vần rap của Gonzo cực kì sâu sắc, có chiều sâu về nội dung và từng khiến không ít khán giả rơi nước mắt tại Rap Việt mùa 1. Thủ lĩnh của "gang" Rapital cũng đã ký hợp đồng với SpaceSpeakers Label. Và chắc chắn anh sẽ mang đến một gam màu đầy cảm xúc tại KOSMIK Live Concert.

Và cuối cùng, Lil Wuyn - rapper siêu tài năng. Đáng chú ý, chưa cần đến Rap Việt, Lil Wuyn đã dư sức sở hữu riêng một bản hit viral đình đám trên tất cả các nền tảng MXH - Phi Hành Gia - với verse rap gây nghiện: "A B C D E,...". Rất nhiều khán giả khi nghe qua đoạn rap đình đám này còn lầm tưởng Lil Wuyn là 1 rapper USUK! Học trò xuất sắc của Rhymastic tại mùa 2 Rap Việt chắc chắn sẽ mang đến một sân khấu "bùng nổ" tại KOSMIK Live Concert.

Có thể thấy, sự xuất hiện của các rapper trẻ song song với dàn "quái vật" từ SpaceSpeakers thể hiện sự tiếp nối vững vàng của Hip-hop tại Việt Nam khi những "tinh hoa" của "quá khứ" lẫn "hiện tại” có sự kết hợp, nâng đỡ những ngôi sao trẻ. Bên cạnh những màn kết hợp giữa 2 thế hệ, các rapper trẻ cũng sẽ có những sân khấu trình diễn riêng, chắc chắn bạn phải đón xem buổi phát sóng KOSMIK Live Concert để thấy 16 Typh, Gonzo, Lil Wuyn "cháy" đến đâu!

Đồng hành cùng đế chế hip-hop là nhà đồng tài trợ MB với dòng thẻ "2 trong 1" MB Hi Collection. Đây là dòng thẻ tiên phong trên thị trường tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ATM trong cùng 1 chip, với nhiều BST độc đáo và hấp dẫn. Công nghệ tích hợp trên thẻ MB Hi Collection góp phần mở ra một xu hướng thẻ mới tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm chi tiêu không tiền mặt dễ dàng, an toàn và bảo mật cho người dùng.