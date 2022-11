Loạt MV đen trắng của Vpop: Mỹ Tâm chỉ quay cận mặt nhưng đầy cảm xúc, nhà SpaceSpeakers khẳng định chất riêng

Forget About Her - Touliver và JustaTee

Gần đây, sau 8 năm ròng rã Touliver và JustaTee đã 1 lần nữa bắt tay cho ra mắt MV mới mang tên Forget About Her. Được biết, đây là một trong 11 ca khúc trong album KOSMIK. Trước đó, bản audio Forget About Her cũng gây được sự chú ý khi phát hành cùng album KOSMIK và mang về những thành tích nhất định.

Forget About Her MV - JustaTee & Touliver

Forget About Her kể về sự dằn vặt, đau khổ của chàng trai khi rơi vào cảnh phải quên người mình yêu. Còn MV tái hiện lại hành trình cô gái bắt đầu cuộc sống mới, đơn độc một mình. Đặc biệt, sản phẩm âm nhạc này chỉ mang 2 tông màu đen - trắng, đượm buồn. Các set quay, góc máy cũng thực hiện đơn giản, tập trung bắt vào cảm xúc của cô gái.

Có thể nói, chính việc sử dụng tông màu đen - trắng trong MV đã làm nổi bật và giúp cho câu chuyện được diễn tả 1 cách sinh động, chân thật và trọn vẹn cảm xúc nhất. Cùng nhìn lại loạt MV của Vpop cũng sử dụng sự tối giản màu sắc độc đáo này.

A Veil Of Mist - SpaceSpeakers

Vào tối 31/11, SpaceSpeakers đã cho ra mắt MV A Veil Of Mist - sản phẩm là "phát súng" mở đầu cho chuỗi dự án Album và Live Concert của nhóm. Đây là sản phẩm quy tụ trọn vẹn 11 nghệ sĩ SpaceSpeakers thông qua vai trò hát, rapper, sản xuất âm nhạc và cameo.

A Veil Of Mist MV - SpaceSpeakers

Một 1 điểm đáng chú ý của MV chính là về phần hình ảnh, sản phẩm mang 2 gam màu chủ đạo đen - trắng, đậm nét u buồn. Trong đó, khung cảnh 11 nét mực thả xuống bức tranh và một cô gái dùng các động tác vũ đạo để hòa trộn các nét mực thành một tượng trưng cho việc 11 nghệ sĩ SpaceSpeakers là đều có cá tính riêng nhưng luôn biết cách để hòa hợp thành một khối.

Giải thích thêm về MV, đạo diễn Kiên Ứng cho hay: "Khung cảnh trong MV mù mịt, nhưng ở điểm cần sáng trong MV vẫn sáng, và “điểm” ở đây chính là nghệ sĩ". Có lẽ vì muốn tạo điểm nhấn - ở đây chính là nghệ sĩ nên sản phẩm này hạn chế việc sử dụng quá nhiều màu sắc.

Đâu Chỉ Riêng Em - Mỹ Tâm

Mỹ Tâm đã đánh dấu sự trở lại của mình sau một thời gian dài vắng bóng với MV Đâu Chỉ Riêng Em vào năm 2017. Đây cũng là sản phẩm được cô thực hiện theo hình thức quay one-shot với khung hình đen trắng. Dù không cầu kỳ như các sản phẩm khác nhưng Đâu Chỉ Riêng Em lại nhanh chóng "lấy lòng" được người hâm mộ khi mang đến giai điệu ballad nhẹ nhàng và lột tả chân thực cảm xúc của "hoạ mi tóc nâu".

Đâu Chỉ Riêng Em MV - Mỹ Tâm

Xuyên suốt gần 4 phút, khán giả không chỉ được lắng nghe giọng hát của Mỹ Tâm mà còn được thưởng thức toàn bộ cảm xúc của cô trong từng khoảnh khắc. Có thể nói, hiếm có khi nào người hâm mộ được ngắm nhìn Mỹ Tâm qua khung hình chân thật và gần đến như vậy nếu không phải trong MV Đâu Chỉ Riêng Em.

Trong 1 buổi giao lưu nhỏ cùng khán giả về bài hát này, Mỹ Tâm chia sẻ: "Trong MV có một đoạn đang từ trắng đen rồi lên màu, chính lúc đó cảm xúc dâng trào nên tôi bật khóc. Lúc đó tôi không nghĩ gì hết, nhưng thực sự trái tim tôi đang cảm nhận được sự đau đớn và khóc một cách tự nhiên nhất. Đó là cảm xúc thật của tôi. Tôi không hiểu vì sao lại khóc được, cứ nhạc lên thì khóc thôi. Cũng hên sao tôi lại khóc được đúng lúc đó nên mới đắt giá.

Lí do tôi làm MV đơn giản như vậy là để mọi người có thể dễ dàng cover lại cả nhạc lẫn hình".

Tại Vì Sao - MCK

Sau khi nhận được nhiều sự chú ý với Chìm Sâu, 7 tháng sau MCK tiếp tục cho ra mắt 1 sản phẩm âm nhạc mới - Tại Vì Sao. MV như là nỗi lòng cô đơn đến cùng cực của chàng trai sau tất cả những gì đã trải qua. Lyric sâu sắc cùng với một bản phối chỉnh chu đang đưa sản phẩm này của MCK từng bước chinh phục khán giản.

Tại Vì Sao MV - MCK

Một điều dễ nhận ra, gần như bao trùm toàn bộ MV của MCK đó chính là màu đen và trắng. Phải chăng, màu đen tượng trưng cho màn đêm bao phủ lên tất cả, màu trắng tượng trưng cho sự đơn độc? Trong khung hình, MCK diện chiếc áo màu trắng và chỉ duy nhất chiếc áo của anh là có màu trắng, còn lại xung quanh tất cả cảnh vật đều ám một đen xám xịt. Dụng ý sử dụng màu trong MV như thể dùng để thể hiện hết được sự cô đơn, lạc lõng mà MCK muốn đưa vào bài nhạc của mình.

Quá Khứ Đôi Hiện Tại Đơn - Đức Phúc

Để gửi gắm thông điệp cũng như truyền tải đầy đủ tinh thần ca khúc, MV Quá Khứ Đôi Hiện Tại Đơn ra mắt vào tháng 9 của Đức Phúc có thời lượng lên đến gần 7 phút với cốt truyện rõ ràng, trong đó có đến 80% phân cảnh MV được thực hiện ở tông màu đen trắng.

Quá Khứ Đôi Hiện Tại Đơn xoay quanh câu chuyện "quá khứ - hiện tại" của 3 cặp đôi, đại diện cho độ tuổi và trạng thái mối quan hệ khác nhau. Khi chưa xuất hiện dấu hiệu đổ vỡ, khi mọi thứ vẫn còn là "màu hồng", các phân cảnh về nhân vật được nhuộm màu sắc tươi sáng. Tuy nhiên, khi những rạn nứt xảy đến, ngay lập tức mọi thứ chỉ còn là 2 màu đen trắng đầy buồn bã.

Quá Khứ Đôi Hiện Tại Đơn MV - Đức Phúc

Nói về quyết định thực hiện MV đen trắng độc đáo nhưng không kém phần táo bạo này, Đức Phúc cho biết: “Quá Khứ Đôi Hiện Tại Đơn là một bản ballad buồn nên Phúc muốn mình phải có cách diễn tả sâu sắc nhất để nâng tầm cảm xúc cũng như trải nghiệm của khán giả khi đón nhận trọn vẹn thông điệp của bài hát thông qua giai điệu, ca từ lẫn hình ảnh.

Và quan trọng, Đức Phúc muốn MV lần này phải khác những sản phẩm đã ra mắt trước đó của cá nhân Phúc lẫn các sản phẩm khác của Vpop. Phải thú thật, việc làm MV đen trắng vô cùng cực so với làm MV màu bình thường rồi về tráng 1 lớp đen trắng lên. Để có được sự sắc nét và chiều sâu trong từng góc cạnh khung hình khi thực hiện quay đen trắng, ekip sản xuất thật sự đã đầu tư rất nhiều sự sáng tạo, đầu tư cả về mặt máy móc… để có thể mang đến những khung hình đẹp nhất cho MV”.

Thoát Vai Người Yêu - Ali Hoàng Dương

Năm 2021, Ali Hoàng Dương đã mang đến MV 1 bài hát được nhạc sĩ Vương Anh Tú viết riêng - Thoát Vai Người Yêu. Với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, nam ca sĩ đã dành nhiều tình cảm để thể hiện bài hát trọn vẹn nhất. Được biết, MV được ghi hình trong studio và câu chuyện được kể bằng những thước phim trắng - đen, đơn giản nhưng đầy lắng đọng.

Thoát Vai Người Yêu MV - Ali Hoàng Dương x Vương Anh Tú

Nội dung MV này là những sự tan vỡ trong tinh thần và kể lại câu chuyện tình đã qua của chàng trai đã yêu hết mình nhưng không nhận lại cái kết đẹp. Với Ali Hoàng Dương, âm nhạc đơn giản nhất vẫn là mang lại được cảm xúc và truyền tải được thông điệp của bài hát. Quả thật, 2 tông màu trắng - đen đã tôn lên giọng hát cũng như mạch cảm xúc của nam ca sĩ trong sản phẩm âm nhạc lần này.

Ngày Mai Em Đi - Touliver x Lê Hiếu X SOOBIN

Nằm trong dự án làm mới các bản hit cũ, năm 2017 cặp đôi SOOBIN và Hoàng Touliver lại chính thức tung ra MV cho ca khúc Ngày Mai Em Đi với một bản phối hoàn toàn mới mẻ, hòa giọng trong sản phẩm này chính là ca sĩ Lê Hiếu.

Ngày Mai Em Đi MV - Touliver x Lê Hiếu X SOOBIN

Không chỉ mang bản phối EDM vào Ngày Mai Em Đi - vốn là một bản ballad đầy lắng đọng và tạo nên giai điệu hoàn toàn ca khúc, phần hình ảnh cũng là 1 điểm khác biệt của MV. Ngoài phần drop đầy ngẫu hứng của Hoàng Touliver sau phần thể hiện của Lê Hiếu thì hình ảnh trắng đen của MV cũng góp phần giữ trọn cảm xúc của bài hát.

Còn Gì Giữa Chúng Ta - Miu Lê

Có 1 thời gian, Miu Lê tập trung cho nhiều cho các dự án phim ảnh hơn là với âm nhạc. Để thỏa nỗi nhớ với âm nhạc, năm 2017 cô nàng đã ra mắt 1 MV mang tên Còn Gì Giữa Chúng Ta. Nội dung của ca khúc là sự dày vò của một cô gái luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất, hi sinh tất cả cho người mình yêu, nhưng người yêu của cô lại thờ ơ và phản bội...

Còn Gì Giữa Chúng Ta MV - Miu Lê

Để thể hiện nội dung của ca khúc này, Miu Lê và đạo diễn Đỗ Văn Hoàng đã quyết định làm MV trắng đen cho Còn Gì Giữa Chúng Ta nhằm khắc họa chiều sâu tâm trạng, nỗi đau và sự day dứt của một tình yêu tan vỡ… Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc này, Miu Lê tâm sự: “Trở lại với âm nhạc, Miu muốn thể hiện những tình cảm từ sâu trong tâm hồn mình. Hơn nữa, Miu Lê cũng muốn thay đổi hình ảnh của bản thân, thử làm MV khác đi qua cách kể chuyện lần này”.

