Vụ sát hại 3 người vì "làm nhiệm vụ trong game": Nghi phạm sững sờ, không ngờ công an tìm ra mình nhanh như vậy

Ngày 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai cùng Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an đang tạm giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, sáng 3/10, người dân phát hiện 3 người tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh. Công an tỉnh Đồng Nai xác định danh tính 3 người tử vong gồm: ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ nhà), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu Đ.T.T. (SN 2014, cháu ngoại ông T.).

Lê Sỹ Tùng bị bắt giữ

Chiều 5/10, hàng chục trinh sát đã vây ráp, bắt giữ Tùng khi nghi phạm lẩn trốn ở khu rẫy ở phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước cũ) cách hiện trường vụ án khoảng 40km theo đường chim bay.

Thời điểm bị bắt, Tùng nghi ngờ trinh sát ập vào nên định tẩu thoát nhưng bị lực lượng ập vào khống chế trong sự bất ngờ của nghi phạm, không kịp trở tay.

Bước đầu công an xác định Tùng nghiện game nặng. Thời điểm bị bắt, Tùng không thừa nhận hành vi phạm tội. Qua nhiều giờ đấu tranh, Tùng khai động cơ sát hại 3 người ở cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi”.

Tùng khai đã chuẩn bị súng, đạn và pháo khói, súng có giảm thanh và một số vũ khí khác. Tùng còn lắp túi vải vào súng để khi bắn, vỏ đạn sẽ rơi vào túi, mục đích là gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Từ sáng 2/10, Tùng đã có mặt gần nhà nạn nhân uống cafe để xem tình hình.

Sau đó, Tùng đến cách nhà nạn nhân khoảng 450m tìm chỗ ẩn nấp, đến tối mới vào nhà nạn nhân. Bên cạnh đó, Tùng nói không ngờ công an có thể tìm ra mình nhanh như vậy.

Từ lời khai, công an tìm thấy túi vũ khí mà Tùng đã cất giấu. Trong đó, có các loại vũ khí như: súng, băng đạn, pháo khói, lazer, nòng súng, nòng giảm thanh, bộ đàm… Đây là những vũ khí thường xuất hiện trong các game thực chiến.