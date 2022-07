Vụ mang súng AK cướp tiệm vàng: Công an đề nghị người dân trả lại vàng đã nhặt

Theo đó, Công an thông báo những người tham gia lượm số vàng này thì tiến hành trao trả lại để phục vụ quá trình điều tra và trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

Những người không trả lại sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về hành vi chiếm giữ tài sản trái phép.

Theo cơ quan điều tra, đến 17 giờ ngày 31/2, chủ 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi vẫn chưa thể kiểm đến, thống kê số vàng đã bị kẻ cướp nổ súng, lấy đi.

Bước đầu, chủ tiệm vàng Hoàng Đức cho biết, sau khi nổ súng, tên cướp đã lấy đi 2 khay vàng. Trong khi đó, tại hàng vàng Thái Lợi, tên cướp đã lấy đi 3 khay vàng.



Hiện trường vụ việc

Tủ đựng vàng bị tên cướp làm vỡ

Một số chủ tiệm vàng cho biết, tùy theo mỗi tiệm vàng, mỗi khay vàng được trưng bày khoảng vài chục sợi dây chuyền, nhẫn, lắc với số lượng dao động từ 5 - 7 cây vàng.



Qua hình ảnh do camera ghi lại, cả 5 khay vàng tên cướp lấy từ 2 tiệm vàng đều được đối tượng vứt ra giữa đường và dọc con lươn nằm trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đối diện với 2 tiệm vàng.

Thời điểm này, một số người dân đang tham gia giao thông qua khu vực này, một số người bán hàng quán, vé số,... đã dừng lại để nhặt vàng. Một số người khi biết đây là số vàng do tên cướp lấy của các tiệm vàng đã đến trả lại. Tuy nhiên, một số người dân có thể nghĩ rằng, do vàng của ai đó bị rơi nên đã nhặt rồi bỏ đi.



Vàng bị tên cướp vứt bỏ lại trên đường

Một số sợ dây chuyền vàng bị mắc lại trên cành cây trên đường

Trước đó, khoảng 12h30 cùng ngày, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi (phía trước chợ Đông Ba, đường Trần Hưng Đạo, TP Huế) nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng. Thời điểm đối tượng nổ súng AK, tại 2 tiệm vàng này đều có chủ cửa hàng và nhân viên trông coi.

Sau khi nổ súng, kẻ cướp đã vơ nhiều vàng rồi vứt các khay đựng vàng ra phía trước đường. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực Cầu Gia Hội.

Được biết, 2 tiệm vàng này cách nhau 4 cửa hàng. Thời gian đối tượng nổ súng tại hai tiệm vàng chỉ cách nhau khoảng 1 phút.



Vụ việc đã khiến 1 nạn nhân nữ của hàng vàng Thái Lợi bị thương ở bụng khi kẻ cướp nổ súng vào tủ vàng gây vỡ kính nên một mảnh kính đã văng trúng. Rất may, vết thương của nạn nhân chỉ ở phần ngoài da và hiện sức khỏe đã ổn định.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện tường

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc

Nhận tin báo, Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Công an tỉnh, Công an TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn không để người dân đi chuyển vào hiện trường.

Do đây là khu vực trung tâm thành phố Huế, đông dân, để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng Công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến nhà Lục Giác - Công viên Trịnh Công Sơn.

Đặc biệt, thời điểm này, đối tượng có biểu hiện kích động, muốn… tự vẫn, Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự và một số đồng chí khác trực tiếp tiếp cận, trò chuyện và thuyết phục đối tương. Tuy nhiên, đối tượng đã yêu cầu được nói chuyện với Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Gíam đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khi được Đại tá Đặng Ngọc Sơn gặp gỡ, động viên, thuyết phục, đối tượng đã đồng ý và giao nộp vũ khí.

Bước đầu, nghi phạm này được xác định là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

