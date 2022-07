Đà Nẵng: Bắt người đàn ông Hàn Quốc trốn truy nã quốc tế tại chung cư cao cấp

Trước đó, ngày 30/7, Công an TP Đà Nẵng qua công tác kiểm tra người nước ngoài lưu trú trên địa bàn, phát hiện đối tượng nghi vấn tại chung cư Harmony (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Tiến hành kiểm tra hành chính tại căn hộ 1706 chung cư này, Công an Đà Nẵng và Công an quận Sơn Trà phát hiện Lim Chang Bae (52 tuổi, Quốc tịch Hàn Quốc) là bị can bị truy nã quốc tế.



Hộ chiếu của Lim Chang Bae

Được biết, Lim Chang Bae bị cơ quan chức năng Hàn Quốc ra quyết định truy nã quốc tế từ 2019, năm 2020 Lim Chang Bae đến Việt Nam, sinh sống tại Hà Nội và sau đó trốn vào TP.Đà Nẵng.

Theo Công an Đà Nẵng, từ cuối 2021 đến nay, lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 9 người nước ngoài trốn truy nã tại Đà Nẵng, trong đó có 3 người Trung Quốc, 6 người Hàn Quốc.

https://kenh14.vn/da-nang-bat-nguoi-dan-ong-han-quoc-tron-truy-na-quoc-te-tai-chung-cu-cao-cap-20220731141727373.chn