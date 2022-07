Cháy lớn tại kho vật tư của nhà máy Biến áp Đà Nẵng, 200 người tham gia dập lửa

Theo Thiếu tá Lê Văn Lưu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng), khoảng 4 giờ sáng 25/7, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt bên trong tổng kho vật tư thiết bị của Nhà máy biến áp Đà Nẵng, thuộc Công ty Cổ phần Vật tư vận tải xây lắp Điện lực Miền Trung.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) đã điều động 22 xe cứu hỏa cùng gần 200 cán bộ, chiến sỹ các lực lượng đến hiện trường để tham gia dập lửa. Trong đó, có 2 xe của Công ty CP Môi trường đô thị và 1 xe của kho xăng dầu Petec Hòa Hiệp.

Clip: Hàng trăm người dập lửa tại kho vật tư của nhà máy Biến áp Đà Nẵng

Hiện trường vụ cháy

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa

cột khói đen cao bao trùm lên khu dân cư xung quanh

Thời điểm này, cột khói đen cao hàng trăm mét bao trùm trên khu dân cư xung quanh, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn vang trời. Đây là khu vực kho chứa sơn và nhiều vật tư dễ cháy như gỗ, ván.



Tại hiện trường, nhiều nước sơn, hóa chất chảy loang lổ dọc đường, một phần mái tôn của khu nhà kho đã bị đổ sập, nhiều đoạn tường rào của khu nhà kho cũng đổ sập do vụ cháy.

Tất cả các cán bộ chiến sỹ đều phải mặc những bộ đồ phòng cháy chữa cháy chuyên dụng, đặc biệt là các bộ đồ bảo hộ chống bức xạ, đề phòng hóa chất cháy nổ.

"Ngay sau khi phát hiện đám cháy thì chúng tôi đã chia làm 3 mũi tấn công, một mũi từ kiệt số 27 Hoàng Văn Thái, một mũi từ số 29 Hoàng Văn Thái và một mũi phía sau khu nhà kho để ngăn chặn cháy lan, bảo vệ khu nhà dân phía sau", Thiếu tá Lê Văn Lưu chia sẻ.

Đến 7h30' sáng nay, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm mát khu vực và dập tàn lửa.



Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phun nước để làm mát khu vực và dập tàn lửa

Vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản

"Ban đầu xác định cháy kho gỗ tuy nhiên đám cháy lan sang kho sơn nên chúng tôi chỉ đạo gần như toàn bộ lực lượng của Công an TP Đà Nẵng. Bên cạnh đó huy động thêm lực lượng tiếp nước của Công ty Công viên cây xanh và huy động thêm lực lượng chữa cháy chuyên ngành của Công ty Petech, hầm Hải Vân để triển khai tiếp nước. Rất may chúng ta đã khống chế được đám cháy, không cho cháy lan sang khu vực dân cư và một số nhà kho khác", Thượng tá Nguyễn Thành Nam - Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng thông tin.



Được biết, kho bãi này chứa nhiều gỗ và các dung môi, hóa chất làm sơn nên trong quá trình cháy đã gây nổ các thùng hóa chất, ngọn lửa bùng phát nhanh gây khó khăn và nguy hiểm cho lực lượng chữa cháy.

https://kenh14.vn/chay-lon-tai-kho-vat-tu-cua-nha-may-bien-ap-da-nang-200-nguoi-tham-gia-dap-lua-20220725091232773.chn