Bắt xe tải chở số lượng lớn sản phẩm làm đẹp nhập lậu

Ngày 31/7, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, qua kiểm đếm xác định số hàng hóa nhập lậu trên đường vận chuyển vào miền Nam, là gần 2.000 sản phẩm.

Trước đó, chiều 30/7, Công an quận Liên Chiểu phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hoà Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng) kiểm tra ô tô tải mang biển số 76C - 045.84, do tài xế Nguyễn Ngọc Ngh. (35 tuổi, ngụ xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, đang lưu thông trên QL1, khi vừa qua hầm đường bộ Hải Vân.

Công an tạm giữ xe chở hàng nhập lậu

Thời điểm này, trên ô tô tải đang vận chuyển số lượng lớn hàng hoá có xuất xứ từ nước ngoài, gồm 1.979 sản phẩm nhưng không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp lệ.

Số hàng hóa trên xe đa phần là sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, ngoài ra còn có các loại động cơ, máy bơm, đồ chơi trẻ em, máy tập thể dục...

Các loại hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp lệ đi kèm

Tài xế cho biết, xe chở hàng từ Hà Nội vào TP.HCM, dọc đường có trả hàng ở nhiều tỉnh thành theo yêu cầu của người gửi.

Hiện, Lực lượng Công an quận Liên Chiểu đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa nhập lậu nói trên để tiến hành xác minh và tiếp tục xử lý theo quy định.

