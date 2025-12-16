Vụ hiệu trưởng "ăn chặn" tiền A80: Sinh viên vẫn chưa được nhận hết tiền hỗ trợ

Ông Phạm Văn Long bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Trước đó, vào tháng 8/2025, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia tập luyện phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đến tháng 11, sinh viên trường này phản ánh bức xúc lên mạng xã hội vì chỉ nhận được số tiền chi trả A80 là 940.000 đồng trong khi sinh viên trường khác nhận tiền cao hơn rất nhiều.

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Ngay sau đó, hiệu trưởng nhà trường Phạm Văn Long giải thích, “đó chỉ là sự hiểu lầm” do thầy cô chưa thông tin rõ ràng với sinh viên. Theo ông Long, chế độ, quyền lợi của sinh viên sẽ được chi trả đầy đủ nhưng nhà trường chia làm 2 đợt, trong đó đợt 1 chi 940.000 đồng, đợt 2 sẽ trả tiếp trong lễ tuyên dương học sinh có thành tích tốt dự kiến tổ chức cuối tháng 12.

Tuy nhiên, trước nhiều ý kiến của sinh viên, ngày 1/12, Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội tổ chức đối thoại với khoảng 400 sinh viên để làm rõ vấn đề. Tại đây, nói về việc không thông báo cho sinh viên sẽ chi trả 2 lần, ông Long cho rằng “là sơ suất”, “suy nghĩ đơn giản”, “giáo viên không lường trước chuyện này” đồng thời khẳng định “không có chuyện cho sinh viên ký khống”.

Sinh viên bất ngờ, chờ được trả hết tiền

Sau khi Hiệu trưởng nhà trường bị khởi tố, Anh Quân, sinh viên Khoa Ngoại ngữ du lịch cho biết, không bất ngờ vì ai làm sai đều phải chịu trách nhiệm tuy nhiên sự việc đã khiến sinh viên lung lay niềm tin vào nhà trường.

Quân cho biết, về khoản tiền hỗ trợ, sinh viên không được chuyển khoản mà phải ký vào danh sách đi tập luyện và nhận 940.000 đồng.

“Điều em quan tâm là khi nào sinh viên sẽ được nhận số tiền còn lại. Mỗi tháng đi làm thêm, sinh viên cũng chỉ kiếm được 1-2 triệu đồng nên 580.000 đồng vẫn là số tiền lớn”, Anh Quân nói.

Nguyễn Minh Phương, sinh viên Khoa Du Lịch cho biết, hay tin hiệu trưởng bị khởi tố, em và các bạn rất bất ngờ. Tại buổi đối thoại với sinh viên, thầy hiệu trưởng lý giải số tiền hỗ trợ chia 2 đợt và em đã tin như vậy.

Sinh viên cho biết, trước đó nhà trường cho ký khống vào danh sách, không ghi rõ số tiền.

Theo Phương, việc tham gia chương trình A80 là theo danh sách sinh viên được nhà trường lựa chọn. Em tham gia vào đội xếp hình, cảm thấy rất vinh tự, tự hào vì được góp công sức nhỏ bé vào ngày đại lễ của đất nước. Trong quá trình tập luyện cũng không được nhà trường thông báo sẽ có chế độ trong khi các bạn trường khác có công văn được hỗ trợ 80.000 đồng/ngày.

“Đây cũng là vấn đề sinh viên khúc mắc và đặt câu hỏi với hiệu trưởng trong buổi thoại hồi đầu tháng 12 nhưng chưa được giải đáp thỏa đáng”, Minh Phương nói.

Phương và các bạn sinh viên của trường mong muốn sớm được nhận đủ số tiền chi trả đồng thời ổn định việc học.

Cơ quan điều tra xác định, vào tháng 11/2025, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch duyệt chi tiền cho 984 sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia A80 với tổng số tiền là 1.928.640.000 đồng. Sau khi trường này nhận được quyết định, Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục đã chỉ đạo Nguyễn Văn Sáng - chuyên viên Phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện hoàn thiện chứng từ để quyết toán. Tại chứng từ, Sáng đã để trống mục số tiền được nhận (không thể hiện số tiền được nhận). Sau khi sinh viên đã ký nhận, Sáng tự hoàn thiện ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập. Bảng kê này Sáng nộp cho bộ phận kế toán tài chính của nhà trường để quyết toán tổng số tiền 1.928.640.000 đồng. Trước khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên, Sáng báo cáo Ngọc dự kiến chi 924.960.000 đồng cho 984 sinh viên (tương ứng 940.000 đồng/người), 801.089.800 đồng là tiền mua đồ ăn cho sinh viên trong các ngày tập luyện (tương ứng 440.000 đồng/ người) và còn dư lại 202.590.200 đồng (tương ứng 580.000 đồng/người). Tiếp đó, Ngọc báo cáo với Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội về phương án chi tiền trên và được đồng ý. Long chỉ đạo giữ lại 202.590.200 đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan Công an xác định Phạm Văn Long, Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của cơ sở giáo dục, làm sai lệch chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

*Tên sinh viên được thay đổi