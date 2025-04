Vụ bê bối lạm dụng gây chấn động: Ông trùm showbiz bị 90 phụ nữ vạch trần hành vi bệnh hoạn biến khách sạn thành "sân chơi tình dục"

Cơn địa chấn mang tên ông trùm giải trí

Tháng 10/2017, một bài báo trên The New York Times đã làm rúng động cả Hollywood và thế giới. Hai phóng viên Jodi Kantor và Megan Twohey lần đầu tiên phanh phui hàng loạt cáo buộc chống lại "ông trùm giải trí" Harvey Weinstein, nhà sản xuất phim quyền lực đứng sau những tác phẩm đình đám như: Shakespeare in Love, Pulp Fiction , The King's Speech ...

Trong bài viết, nhiều phụ nữ, trong đó có cả các ngôi sao nổi tiếng như: Ashley Judd và Rose McGowan, đã tố cáo Weinstein dùng quyền lực ép buộc, lạm dụng tình dục suốt hàng thập kỷ.

Ông trùm giải trí Harvey Weinstein gây rúng động vì vụ bê bối lạm dụng tình dục nhiều nghệ sĩ nữ

Harvey Weinstein bên các nghệ sĩ nữ

Chỉ trong vài ngày, hiệu ứng domino bùng nổ. Gần 90 phụ nữ, gồm các nữ diễn viên, người mẫu, nhân viên hãng phim, đã đứng lên tố cáo ông trùm Hollywood, thổi bùng phong trào #MeToo lan rộng toàn cầu.

Ashley Judd kể rằng vào cuối những năm 1990, trong một cuộc họp công việc tại khách sạn Beverly Hills, Weinstein đã mời cô lên phòng, rồi đề nghị cô massage cho ông và xem ông tắm. Trong khi đó, Rose McGowan tố cáo Weinstein đã cưỡng dâm cô tại Sundance Film Festival năm 1997. Asia Argento, nữ diễn viên Ý, cũng khẳng định Weinstein đã ép buộc cô quan hệ tình dục tại khách sạn ở Cannes khi cô mới 21 tuổi.

Harvey Weinstein và nữ diễn viên Rose McGowan

Ngoài các diễn viên nổi tiếng, hàng chục phụ nữ khác như trợ lý sản xuất, nhân viên tiếp tân, thậm chí cả thực tập sinh cũng mô tả những hành vi quấy rối kinh hoàng: Từ việc ép buộc massage, tắm chung, cho tới cưỡng ép quan hệ tình dục.

Mô típ lặp lại qua lời kể của các nạn nhân. Weinstein thường dụ dỗ họ đến khách sạn dưới danh nghĩa "họp công việc", rồi đẩy tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát.

Phản ứng và lời khai từ Harvey Weinstein

Ban đầu, Weinstein bác bỏ hầu hết cáo buộc, cho rằng "mọi hành vi đều có sự đồng thuận". Luật sư của ông cố gắng vẽ nên hình ảnh một nhà sản xuất "nhiệt tình với phụ nữ" hơn là một kẻ săn mồi.

Tuy nhiên, những email, ghi âm, nhân chứng dồn dập xuất hiện. Một bằng chứng then chốt là đoạn ghi âm do người mẫu Ambra Battilana Gutierrez bí mật thực hiện năm 2015. Trong bản ghi âm, Weinstein lộ rõ giọng nài nỉ cô vào phòng tắm cùng mình, dù nữ người mẫu từ chối liên tục.

Harvey Weinstein tại tòa

Trước áp lực dư luận và các nạn nhân liên tục lên tiếng, Weinstein bị đuổi khỏi công ty Weinstein Company, bị khai trừ khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) và trở thành biểu tượng của sự sa ngã vì lạm quyền.

Ngày 6/5/2018, Harvey Weinstein chính thức bị buộc tội hình sự tại New York. Với Tội danh gồm: Hiếp dâm cấp độ 1 và 3 đối với hai phụ nữ (gồm nữ diễn viên Jessica Mann và trợ lý sản xuất Mimi Haleyi); Các cáo buộc khác liên quan đến hành vi tình dục trái ý muốn.

Từ tháng 1/2020 - tháng 2/2020), hơn 80 nhân chứng được gọi ra trước tòa. Các nạn nhân mô tả chi tiết những trải nghiệm đau đớn. Luật sư của Weinstein tập trung vào việc "sự đồng thuận" và chỉ ra rằng một số nạn nhân vẫn liên lạc thân mật với Weinstein sau sự việc.

Tuy nhiên, bằng chứng và sự kiên định của các nạn nhân đã thuyết phục bồi thẩm đoàn.

Cái kết cho kẻ biến thái

Ngày 24/2/2020, Harvey Weinstein bị tuyên có tội với 2 tội danh: hành vi tình dục tội phạm cấp độ 1 và hiếp dâm cấp độ 3. Tháng 3/2020, ông bị kết án 23 năm tù.

Năm 2022, Harvey Weinstein tiếp tục bị đưa ra xét xử tại Los Angeles với các cáo buộc mới từ 5 phụ nữ, bao gồm cả Jane Doe 1, một người mẫu Ý bị cưỡng hiếp tại khách sạn Beverly Hills năm 2013.

Kết quả là vào tháng 12/2022, Weinstein bị kết án 16 năm tù bổ sung, nâng tổng mức án lên 39 năm.

Harvey Weinstein đã nhận bản án thích đáng

Với mức án đó, ở tuổi gần 70 và sức khỏe suy yếu (bao gồm các bệnh về tim và tiểu đường), Harvey Weinstein gần như chắc chắn sẽ không bao giờ được tự do nữa.

Vụ bê bối Harvey Weinstein không chỉ kết thúc bằng bản án tù. Nó tạo ra những cơn địa chấn văn hóa lâu dài. Phong trào #MeToo trở thành biểu tượng toàn cầu chống lại nạn lạm dụng tình dục. Nhiều nhân vật quyền lực khác trong giới giải trí, chính trị, truyền thông bị đưa ra ánh sáng (như Kevin Spacey, Matt Lauer, Les Moonves...). Hollywood siết chặt quy trình bảo vệ nạn nhân: thiết lập đường dây nóng, đào tạo về quấy rối nơi làm việc.

Từ một ông trùm quyền lực không ai dám chống đối, Harvey Weinstein đã trở thành biểu tượng của sự tha hóa và lạm quyền. Câu chuyện của ông nhắc nhở rằng, dù quyền lực lớn đến đâu, công lý sớm hay muộn cũng sẽ tìm đến.