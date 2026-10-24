Vợ Messi xinh đẹp rạng rỡ, ánh mắt lộ rõ sự tự hào khi GOAT nhận giải thưởng Hoàng gia Tây Ban Nha

Sức hút mãnh liệt của Lionel Messi khi nhận giải thưởng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chuyến trở lại Tây Ban Nha của Lionel Messi mới đây đã tạo nên một cơn sốt truyền thông và sự cuồng nhiệt hiếm thấy đối với một lễ trao giải. Có mặt tại thành phố Oviedo, siêu sao 39 tuổi trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi chính thức được vinh danh tại lễ trao giải Công chúa Asturias về Thể thao năm 2026.

Messi nắm tay vợ đi nhận giải thưởng

Messi rạng rỡ vẫy tay chào mọi người

Trước đó, sự xuất hiện của tiền đạo đang khoác áo Inter Miami đã khiến cả thành phố Oviedo rơi vào trạng thái bùng nổ. Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ ra đường, vây kín khu vực nhà hát Campoamor nhằm tận mắt chứng kiến danh thủ người Argentina. Sức nóng từ cái tên Messi thậm chí còn kéo dài sang tận sáng hôm sau, khi đám đông CĐV tiếp tục tập trung bên ngoài khách sạn lịch sử Hotel de la Reconquista từ sớm để tiễn thần tượng trước khi anh rời đi.

Ban tổ chức giải thưởng quyết định vinh danh El Pulga không chỉ bởi sự nghiệp bóng đá vĩ đại và tài năng kiệt xuất, mà còn vì những đóng góp bền bỉ của anh cho cộng đồng. Thông qua các quỹ thiện nguyện, Messi đã hỗ trợ tích cực trong việc cải thiện y tế và giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, sự khiêm tốn cùng tinh thần luôn đặt lợi ích tập thể lên trên thành tích cá nhân của anh cũng nhận được sự tôn trọng lớn từ giới chuyên môn và công chúng.

Messi được công chúa Leonor de Borbón y Ortiz tiếp đón

Messi đến nhận giải thưởng

Tại buổi lễ, Công chúa Leonor đã dành nhiều lời ca ngợi cho Messi, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh kỳ diệu của thể thao trong việc kết nối con người vượt qua rào cản văn hóa và biên giới. Ngay sau khi hoàn tất các hoạt động tại Tây Ban Nha, huyền thoại người Argentina đã lập tức quay trở lại Mỹ để hội quân cùng Inter Miami, chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo tại giải nhà nghề Mỹ (MLS).

Ảnh: Getty