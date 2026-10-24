Đỗ Mỹ Linh làm điều bất ngờ, phản ứng của chủ tịch CLB Hà Nội gây chú ý

Màn tạo bất ngờ ngọt ngào của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dành cho chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh mới đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc trao quà đầy bất ngờ cho ông xã – chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang. Món quà mà người đẹp chuẩn bị là chiếc điện thoại iPhone Duo màn hình gập vừa chính thức cập bến thị trường Việt Nam.

Thay vì trao quà theo cách thông thường, Đỗ Mỹ Linh đã khéo léo tạo nên tình huống bất ngờ khi rủ chồng cùng quay một đoạn video bắt trend ngắn trên mạng xã hội. Khi chủ tịch Hà Nội FC tập trung thực hiện các động tác phối hợp và quay người đi theo kịch bản, nàng hậu liền nhanh tay lấy chiếc điện thoại đã giấu sẵn ra. Sự xuất hiện đột ngột của món quà công nghệ đắt giá khiến Chủ tịch CLB Hà Nội hoàn toàn ngỡ ngàng và không giấu nổi biểu cảm hạnh phúc.

(Video: TTNV)

Dù thường xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, nghiêm túc, Đỗ Vinh Quang lại rất thoải mái, vui vẻ nhập cuộc cùng vợ trong các ý tưởng dí dỏm đời thường. Màn tương tác tự nhiên, ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích và lượt tương tác lớn từ người hâm mộ.

Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang ngượng ngùng cười tươi khi thấy món quà của vợ

Đỗ Vinh Quang hạnh phúc trao vợ nụ hôn

Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng Đỗ Mỹ Linh gây sốt với những khoảnh khắc đời thường gần gũi. Từ khi về chung một nhà vào tháng 10/2022, cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ các đoạn clip du lịch hottrend hay những màn đối đáp hài hước, dỗi hường đáng yêu trên mạng xã hội. Dù lịch trình công việc bận rộn, cả hai luôn biết cách hâm nóng tình cảm, vun vén cho cuộc sống hôn nhân bình yên và tràn ngập tiếng cười.

Ảnh: TTNV