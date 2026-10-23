Nhìn Yến Xuân xinh đẹp rạng rỡ bên Văn Lâm mới hiểu: Hạnh phúc là chăm sóc gia đình và yêu thương bản thân mình

Yến Xuân ngày càng quyến rũ, tận hưởng trọn vẹn bình yên bên Văn Lâm.

Có một kiểu phụ nữ mà theo thời gian, nét đẹp của họ không hề phai nhạt đi vì những nỗi lo toan thường nhật, mà ngược lại, ngày càng đằm thắm, mặn mà và rạng rỡ hơn. Đó là hạnh phúc.

Bùi Thị Yến Xuân – bà xã của thủ môn Đặng Văn Lâm của hiện tại mang trọn vẻ đẹp ấy: vừa cá tính, quyến rũ, vừa biết cách tận hưởng bình yên từ chính ngôi nhà nhỏ của mình.

Nàng WAG Yến Xuân tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con

Tổ ấm viên mãn của Văn Lâm

Nhìn lại chặng đường hơn 6 năm gắn bó, người ta không khỏi ngưỡng mộ tình yêu kín tiếng nhưng bền chặt của cặp đôi. Từ những ngày lặng lẽ đồng hành cùng Văn Lâm qua các chặng đường sự nghiệp xa nhà ở Thái Lan, Nhật Bản cho đến khi anh trở về thi đấu tại Việt Nam, Yến Xuân luôn là hậu phương vững chắc và dịu dàng. Bến đỗ ngọt ngào bằng đám cưới riêng tư trên bờ biển Nha Trang vào tháng 7/2024, tiếp đó là sự xuất hiện của bé Gấu (Lâm Minh) vào tháng 2/2025 đã trọn vẹn hóa tổ ấm nhỏ, phủ đầy tiếng cười và sự ấm áp.

Tổ ấm của Văn Lâm và Yến Xuân cùng sự chào đời của bé Gấu

Phụ nữ yêu thương bản thân bằng thể thao, sức khoẻ

Cuộc sống hôn nhân bước sang trang mới mang đến nhiều trải nghiệm. Mặc dù từng tăng đến 14kg trong suốt thai kỳ và từng trải qua những khoảnh khắc trầm cảm nhẹ sau sinh như bao bà mẹ bỉm sữa khác, Yến Xuân đã nhanh chóng cân bằng cảm xúc nhờ sự đồng hành, sẻ chia chu đáo từ Văn Lâm. Cô kiên trì quay lại với các bài tập gym khoa học, trở về mốc cân nặng lý tưởng chỉ sau một thời gian ngắn.

Sau khi chính thức về chung một nhà và thực hiện thiên chức làm mẹ, Yến Xuân không chỉ duy trì được sắc vóc vạn người mê mà còn gây bất ngờ bởi vẻ sexy, quyến rũ rất riêng. Không gò ép bản thân vào những tiêu chuẩn khắt khe, nét nuột nà của cô đến từ sự kiên trì và lối sống lành mạnh. Là một người từng đi qua hành trình "lột xác" ngoạn mục để vượt qua sự tự ti quá khứ, cô hiểu rõ giá trị của việc tự yêu chính mình. Những bài tập thể thao cùng các thực đơn dinh dưỡng hợp lý được cô duy trì đều đặn không chỉ giúp giữ vững phong độ hình thể mà còn là cách cô chăm sóc sức khỏe tinh thần mỗi ngày.

Vóc dáng của Yến Xuân sau sinh

Vợ Văn Lâm yêu bản thân và được Văn Lâm yêu thương

Sự hạnh phúc của Yến Xuân hiện rõ qua thần thái: tự tin, độc lập nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương dành cho gia đình. Hiện tại, cả hai đang tận hưởng cuộc sống bình yên tại Ninh Bình - nơi Văn Lâm thi đấu. Cô không chỉ khéo léo vun vén cho tổ ấm, nhận được sự yêu mến trọn vẹn từ gia đình chồng mà còn là người bạn đồng hành tích cực của chàng thủ môn tuyển Việt Nam. Hình ảnh bà mẹ một con rạng rỡ, tay bồng bé Gấu xuất hiện trên khán đài cổ vũ cho chồng đã trở thành khoảnh khắc quen thuộc đối với người hâm mộ.

Với phụ nữ, hạnh phúc đôi khi đơn giản là cảm giác được yêu thương, được chăm sóc những người thân yêu và quan trọng nhất là không quên yêu thương bản thân mình. Nhan sắc đằm thắm, vóc dáng nuột nà cùng tinh thần sống tích cực của Yến Xuân chính là minh chứng rõ nhất cho một bình yên trọn vẹn.