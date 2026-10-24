Bàn thắng thứ 982 của Ronaldo gây tranh cãi tại Saudi Pro League.

Chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly tại vòng 11 Saudi Pro League trở thành tâm điểm của truyền thông và cộng đồng mạng, xoay quanh khoảnh khắc ghi bàn đầy tranh cãi của Cristiano Ronaldo.

Phút 49 của trận đấu, siêu sao người Bồ Đào Nha chọn vị trí chuẩn xác để đón đường tạt bóng từ João Félix, trước khi bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào góc xa khung thành. Dù pha bóng ban đầu được tính là bàn thắng cho CR7, hàng loạt trang thống kê sau đó lại cập nhật đây là tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Andrei Girotto phía đội chủ nhà. Tình huống này lập tức chia rẽ người hâm mộ thành hai luồng ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, trong biên bản chính thức của trận đấu, trọng tài Al Owaidan vẫn ghi nhận công trạng cho siêu sao 41 tuổi, và Ban tổ chức Saudi Pro League nhiều khả năng sẽ công nhận đây là pha lập công thứ 982 trong sự nghiệp của anh.

Bàn thắng gây tranh cãi của Ronaldo (Ảnh: CMH)

Ngoài tình huống gây tranh cãi kể trên, Ronaldo còn thể hiện phong độ thi đấu vô cùng năng nổ. Chỉ hai phút sau bàn thắng nói trên, anh tiếp tục đưa bóng vào lưới Al Faisaly nhưng bị từ chối do lỗi việt vị của đồng đội, cùng một cú dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc. Đến phút 79, chính tiền đạo người Bồ Đào Nha châm ngòi cho đợt tấn công bên hành lang cánh phải, tạo điều kiện để Ângelo dứt điểm hiểm hóc ấn định tỷ số 3-1 cho Al Nassr.

Roanldo ghi dấu ấn (Ảnh: FBNV)

Trận thắng này đánh dấu chuỗi 3 trận thắng liên tiếp của Al Nassr, giúp thầy trò HLV Ange Postecoglou san bằng cả điểm số lẫn hiệu số với đội đầu bảng Al Qadsiah. Ở vòng đấu tiếp theo, Al Nassr sẽ chạm trán Al Kholood – đội bóng đang chìm trong khủng hoảng với 3 trận toàn thua, mở ra cơ hội lớn để Ronaldo tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn kỷ lục của mình.