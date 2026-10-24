Ronaldo nhường giải Cầu thủ hay nhất trận cho đồng đội

Ronaldo nhường giải Cầu thủ hay nhất trận sau khi cán mốc 982 bàn thắng.

Cristiano Ronaldo tiếp tục gây chú ý cả trong lẫn ngoài sân cỏ khi ghi bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp, đồng thời chủ động nhường lại danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận cho đồng đội Abdullah Al-Hamdan sau chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly ở vòng 11 Saudi Pro League.

Được HLV Ange Postecoglou trao cơ hội đá chính, Al-Hamdan nhanh chóng đáp lại sự tin tưởng bằng cú cứa lòng đẳng cấp mở tỷ số ngay phút thứ 4. Tiền đạo người Arab Saudi sau đó hoàn tất ngày thi đấu chói sáng với đường kiến tạo để Angelo Gabriel ấn định thắng lợi 3-1 ở phút 79. Dù ban tổ chức trao giải Cầu thủ hay nhất trận cho Ronaldo sau tiếng còi mãn cuộc, siêu sao 41 tuổi đã từ chối nhận và tiến đến trao lại phần thưởng cho Al-Hamdan nhằm ghi nhận dấu ấn trực tiếp của đàn em vào hai bàn thắng. Cử chỉ đẹp cùng nụ cười rạng rỡ của đội trưởng Al Nassr trên sân Majmaah Sports City đã nhận về vô số lời khen ngợi từ người hâm mộ.





Về khía cạnh chuyên môn, Ronaldo cũng có màn thể hiện năng nổ suốt 90 phút. Phút 49, xuất phát từ quả đá phạt bên cánh của João Félix, tiền đạo người Bồ Đào Nha bật cao đánh đầu chéo góc nâng tỷ số lên 2-0. Mặc dù tình huống gây tranh cãi khi bóng dường như đã chạm hậu vệ đối phương trước khi vào lưới, ban tổ chức Saudi Pro League vẫn chính thức tính bàn thắng cho Ronaldo. Cột mốc này biến Al Faisaly thành "nạn nhân" thứ 25 bị CR7 chọc thủng lưới tại giải VĐQG Saudi Arabia, giúp anh vượt qua cựu tiền đạo Nasser Al-Shamrani và tiến thêm một bước dài tới mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Ronaldo nhường danh hiệu cho đồng đội (Ảnh: Al Nassr)

Pha lập công này còn mang ý nghĩa giải tỏa tâm lý lớn với Ronaldo, bởi đây là lần đầu tiên anh ghi bàn trở lại sau khi chấp hành án treo giò 30 ngày từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha. Mùa này, anh đã sở hữu 6 bàn thắng trên mọi đấu trường, gồm 5 bàn tại giải quốc nội và 1 bàn ở đấu trường châu lục.

Thắng lợi 3-1 giúp Al Nassr nâng tổng điểm lên 25 sau 10 trận, vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Saudi Pro League và san bằng khoảng cách với đội đầu bảng Al Qadsiah. Ngay sau trận đấu này, Ronaldo và các đồng đội sẽ trở về sân nhà để chuẩn bị tiếp đón đại diện UAE Al Wasl tại lượt trận thứ ba vòng phân hạng AFC Champions League vào ngày 26/10.