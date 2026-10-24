"Dự án thật" 500m2 trị giá hàng chục tỷ đồng của Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh

Căn biệt thự đang hoàn thiện nhà Phan Văn Đức.

Không chỉ khiến dư luận ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên tiền đạo Phan Văn Đức, Võ Nhật Linh mới đây tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi chính thức hé lộ tiến độ thi công căn biệt thự bề thế tại quê nhà Nghệ An Cơ ngơi mới của gia đình nam tuyển thủ sở hữu diện tích mặt sàn lên tới 500 m² với tổng kinh phí đầu tư ước tính hàng chục tỷ đồng. Theo Nhật Linh chia sẻ vui đây là "dự án thật" đang được hoàn thiện của cô ở tuổi 28 và chồng ở tuổi 30.

Nhật Linh - vợ Văn Đức đi theo dõi quá trình xây dựng của căn nhà

Theo chia sẻ của vợ chồng Phan Văn Đức, về tổng thể kiến trúc, ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại với không gian mở khoáng đạt, sang trọng và tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên Đầu tiên phải kể đến khu vực mặt tiền lối vào, nơi gia chủ dành riêng một khoảng không gian vô cùng sang trọng để đặt tiệm hoa tươi Sunshine Flower do chính Nhật Linh làm chủ. Ngay bên cạnh là khu vực gara ô tô rộng rãi, được bố trí hệ tủ kính sát tường tinh tế để trưng bày toàn bộ các danh hiệu, cúp vô địch và huy chương cao quý trong suốt sự nghiệp quần đùi áo số lừng lẫy của Phan Văn Đức.

Hình ảnh thiết kế của căn nhà

Đi sâu vào bên trong, khu vực phòng khách và bếp ăn mang đến cảm giác choáng ngợp nhờ thiết kế trần thông tầng đẩy lên rất cao, tạo sự bề thế và thông thoáng tuyệt đối. Để phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp thể thao của chồng, căn biệt thự còn tích hợp một phòng tập gym riêng biệt với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp Phan Văn Đức dễ dàng duy trì thể lực và phục hồi ngay tại nhà. Trong khi đó, hệ thống phòng ngủ gia đình đều được chăm chút tỉ mỉ theo các tiêu chuẩn cao cấp không kém gì khách sạn hạng sang. Ở khu vực ngoại thất, lối đi bên hông nhà được phủ thảm cỏ xanh mượt, trước cổng trang trí hoa. Căn biệt thự bề thế 500 m² này không chỉ đơn thuần là thành quả sau nhiều năm tháng miệt mài cống hiến hết mình cho nền bóng đá nước nhà của chân sút sinh năm 1996 .

Phan Văn Đức dành trọn thu nhập trong sự nghiệp để vun đắp tổ ấm

Cuộc sống hôn nhân của cầu thủ Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh

Về chung một nhà từ đầu năm 2020 chỉ sau vài tháng công khai tình cảm, cặp đôi nhanh chóng chào đón hai nhóc tỳ "đủ nếp đủ tẻ" là con gái Thùy An (Dâu Tây) và con trai Gia Phú (Khoai Tây). Sau khi kết hôn, Nhật Linh trở thành hậu phương vững chắc, vừa quán xuyến gia đình vừa nhạy bén trong công việc kinh doanh như điều hành khách sạn Duli Hotel tại Cửa Lò, tiệm hoa tươi và các dự án riêng. Sự hậu thuẫn khéo léo từ bà xã giúp Phan Văn Đức yên tâm cống hiến trên sân cỏ trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Không chỉ thu hút chú ý bởi sự đồng hành khăng khít trong các cột mốc sự nghiệp, nam tuyển thủ sinh năm 1996 còn nổi tiếng chiều vợ với những món quà giá trị và các khoản chuyển khoản hàng tỷ đồng vào các dịp đặc biệt. Thành quả cho sự đồng lòng của hai vợ chồng chính là khối tài sản đáng nể ở độ tuổi còn rất trẻ, nổi bật là các bất động sản giá trị, xe sang và mới đây nhất là căn biệt thự 500m² trị giá hàng chục tỷ đồng tại quê nhà.

Gia đình của Phan Văn Đức - Nhật Linh

Ảnh: FBNV