Vợ cũ của Will Smith mong khán giả tha thứ cho nam diễn viên

Gần 5 tháng sau sự kiện Will Smith thẳng tay tát Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022, vợ cũ của anh - Sheree Zampino - đã quyết định lên tiếng ủng hộ nam diễn viên.

Trong buổi phỏng vấn với Daily Mail, nữ diễn viên cho biết: "Tôi hi vọng mọi người cho phép Will Smith được là con người bình thường. Tôi thật sự hi vọng điều đó bởi vì tôi vẫn ủng hộ anh ấy, chúng tôi vẫn là những người bạn. Bạn không thể chữa lành vết thương nếu không có sự tha thứ".

(Ảnh: Getty Images)

Ở thời điểm hiện tại, nhiều người trong ngành giải trí đã lên tiếng thể hiện sự ủng hộ của mình dành cho ngôi sao King Richard, trong đó có nhà sản xuất của Oscar. "Tôi thích việc anh ấy rất minh bạch trong cả quá trình của mình", nhà sản xuất trả lời phỏng vấn của Entertainment Tonight, "Rõ ràng anh ấy đang trải qua quá trình phục hồi của chính bản thân mình".

"Tôi nghĩ anh ấy đã có ba thập kỷ làm việc trong ngành này và đã trở thành một con người hoàn toàn đối ngược với chỉ vài giây mọi người nhìn thấy trên truyền hình (cái tát tại Oscar). Đó là lí do vì sao tôi vẫn ủng hộ anh ấy", nhà sản xuất nói tiếp.

Mặc dù vậy, danh tiếng của Will Smith đối với khán giả Mỹ đã không còn tích cực như trước. Kể từ lễ trao giải Oscar, Will Smith đã có sự sụt giảm đáng kể và nghiêm trọng trong lòng khán giả. Hiện vẫn chưa rõ làm cách nào để Will Smith có thể lấy lại lòng tin của người hâm mộ.

Theo People