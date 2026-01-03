Vợ chồng nữ ca sĩ quốc dân - cầu thủ cãi nhau to, đàng trai bị cấm không cho vào nhà suốt 1 tháng qua

Chiều 3/1, tờ Sportsseoul đưa tin, cuộc hôn nhân của nữ ca sĩ quốc dân Hàn Quốc Shoo (nhóm nhạc huyền thoại S.E.S) và cầu thủ bóng rổ Im Hyo Sung hiện đang đối mặt với cơn khủng hoảng chưa từng có.

Theo nguồn tin, nữ ngôi sao sinh năm 1981 đã cãi nhau to với ông xã trong khi đang thảo luận về 1 số vấn đề của gia đình. Sau khi "lời qua tiếng lại", Shoo đã chặn số chồng mình, thậm chí cấm cửa không cho người bạn đời bước chân vào nhà trong suốt 1 tháng rưỡi qua. Chưa dừng lại ở đó, thành viên nhóm nhạc quốc dân còn đổi luôn mật khẩu khóa cửa để không cho ông xã cầu thủ có cơ hội đặt chân vào bên trong căn nhà.

Shoo và ông xã Im Hyo Sung cãi nhau to. Nữ ca sĩ còn cấm cửa không cho chồng vào nhà suốt hơn 1 tháng qua. Ảnh: Koreaboo

Mới đây, Shoo lần đầu lộ diện trên kênh YouTube cá nhân giữa lúc hôn nhân với ông xã cầu thủ đang "căng như dây đàn". Cô lộ rõ nét mặt buồn bã song vẫn cố trấn an người hâm mộ: "Không sao hết, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ. Tôi thực sự rất bận rộn. Tôi có dự án kinh doanh mới và cả thương hiệu đang cần phải nỗ lực tạo dựng. Kênh YouTube của tôi cũng được làm mới lại rồi. Và tôi cũng đã gặp gỡ 1 đội ngũ mới. Tôi muốn tạo ra những nội dung thật thú vị để gửi tới mọi người".

Shoo lộ diện với gương mặt mệt mỏi, buồn bã giữa lúc hôn nhân rạn nứt. Ảnh: Koreaboo

Shoo tên thật là Yoo Soo Young, sinh năm 1981. Cô chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 16 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc quốc dân S.E.S. Năm 2002, các thành viên hết hạn hợp đồng với công ty chủ quản và chuyển hướng hoạt động sang mảng hát solo và diễn xuất. Tới năm 2010, Shoo kết hôn với cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Im Hyo Sung và cặp đôi đã có với nhau 3 con gồm 1 trai, 2 gái.

Từ tháng 8/2016 - tháng 5/2018, Shoo nhiều lần đánh bạc trái phép tại các sòng bạc ở nước ngoài và bắt đầu rơi vào vòng xoáy nợ nần. Vào tháng 8/2018, Shoo bị chủ nợ kiện vì nợ khoản tiền hơn 790 triệu won (hơn 14,4 tỷ đồng). Tháng 1/2019, cô bị kết án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm, đồng thời phải hoàn thành 80 giờ lao động công ích vì đánh bạc trái phép. Hôn nhân của nữ ca sĩ và ông xã cầu thủ dần lộ ra dấu hiệu rạn nứt sau bê bối nói trên. Và tới nay, những căng thẳng trong mối quan hệ giữa họ đã lên tới mức đỉnh điểm.

Shoo (ngoài cùng bên trái) là thành viên của nhóm nhạc quốc dân S.E.S. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo