Vợ Anh Đức khiến quá khứ của chồng "dậy sóng" trở lại

Anh Phạm (tên thật Phạm Quỳnh Anh) là một trong những diễn viên trẻ của làng điện ảnh Việt, từng đóng trong phim điện ảnh Mai của Trấn Thành, Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu của Victor Vũ,... Người đẹp sinh năm 1999 càng nhận được nhiều sự chú ý hơn sau khi kết hôn với nam diễn viên Anh Đức.

Vợ Anh Đức diện chiếc dầm dài thiết kế tinh tế, màu hồng cánh sen làm nổi bật lên vóc dáng thon thả của người đẹp. Thay vì để tóc đen như mọi khi, Anh Phạm đã phá cách bằng màu tóc sáng, khiến tổng thể trông hài hoà, dễ chịu và rất trẻ trung. Nhìn hình ảnh này, đến antifan lâu năm của hồng cánh sen cũng phải giật gù.

Anh Phạm gây chú ý khi xuất hiện trong sự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Nguồn: thamdoshowbizviet

Chụp vội mà visual Anh Phạm cỡ này.

Đây không phải lần đầu tiên Anh Phạm hút ống kính truyền thông với vẻ ngoài xinh nức nở. Thậm chí, một số ý kiến còn khuyên cô nàng nên tham gia các cuộc thi nhan sắc.

Gần nhất, khoảnh khắc Anh Phạm đừng chờ và di chuyển lên thảm đỏ sân khấu của một sự kiện được quay lại, nhanh chóng viral. Từ gương mắt đến tỷ lệ vóc dáng của vợ Anh Đức được khen 10 điểm.

Dù thay đổi layout makeup hay thời trang thì nhan sắc Anh Phạm cứ gọi là bất bại. Có vợ xinh, Anh Đức cũng được gọi tên. Nhiều người xuýt xoa nam diễn viên thắng đời, số hưởng hay có tất cả.

Anh Đức cũng được gọi tên, khen cưới được vợ xinh xắn, giỏi giang.

Sau khi kết hôn, cả hai thường xuyên xuất hiện tại nhiều sự kiện cùng nhau.

Visual Anh Phạm được khen ngợi ngày càng thăng hạng, cứ như búp bê.

"Đẹp như búp bê luôn ấy, Anh Đức thắng đời rồi", "Trẻ và xinh quá trời, nổi bần bật luôn đó. Trước Anh Đức cứ bị trêu là ế rồi mai mối, và cuối cùng có cô vợ cực xinh, giỏi còn khéo léo chứ. Đấy đến muộn thôi chứ xịn xò nha", "Vợ Anh Đức tôi gặp ngoài đời rồi nha, xinh lắm luôn mặt rất có nét", "Có vợ như thế này là có tất cả rồi", "Bạn này nên đi thi hoa hậu nha, mặt sáng bừng luôn ấy", "Không uổn công ổng lỡ duyên hơi lâu để chờ bả tới",... là những bình luận của cư dân mạng.

Ngoài ra, dân tình cũng cho rằng có thể Anh Phạm và Anh Đức hợp nhau, cuộc sống viên mãn nên nhìn cả hai đều thăng hạng visual thấy rõ.

Một số hình ảnh của Anh Phạm ở đời thường lẫn khi tham gia các sự kiện. Ảnh: FBNV

Anh Phạm và Anh Đức kết hôn sau khoảng hơn 1 năm hẹn hò. Thời gian hẹn hò, cả hai khá kín tiếng, chỉ thường xuất hiện chung cùng hội bạn thân Trấn Thành. Sau khi về chung nhà, cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong các sự kiện, hoạt động giải trí; cùng nhau đi chơi, du lịch, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.

Chia sẻ thêm về cuộc sống sau khi kết hôn, Anh Phạm cũng từng bày tỏ cô cảm thấy tốt và ý nghĩa hơn dù nhiều người hỏi “có thấy hơi sớm không”. Song, mỹ nhân sinh năm 1999 bày tỏ bản thân là người thích có gia đình, thích cảm giác đi đâu về có người đợi mình ở nhà và luôn có một “đồng minh” ở cạnh, đồng hành khiến cô cảm thấy vững vàng hơn trong cuộc sống.

Anh Phạm từng theo học ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM. Cô từng gây ấn tượng khi vào vai cô gái làm nghề mát xa cùng với Khả Như trong phim điện ảnh Mai của Trấn Thành và vai Tuyết trong Thám Tử Kiên của đạo diễn Victor Vũ.