"Anh Đức cứu thế giới à?"

Từ sau khi kết hôn với diễn viên Anh Đức, Anh Phạm (Phạm Quỳnh Anh, SN 1999) luôn nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng mỗi khi xuất hiện tại sự kiện. Mới đây, mỹ nhân này gây sốt khi tham gia một show thời trang, trở thành cái tên được dân tình tìm kiếm nhiều nhất.

Các video ghi lại cảnh catwalk của Anh Phạm đều viral trên MXH. Mặc dù xuất thân là diễn viên, chưa từng được đào tạo về người mẫu nhưng màn thả dáng của vợ Anh Đức lại khiến dân tình phải trầm trồ khen ngợi. Đặc biệt, không ít người nhận xét nhan sắc của Anh Phạm ngày càng thăng hạng.

Visual sáng bừng của vợ Anh Đức gây sốt

Thần thái sang chảnh, vibe tiểu thư của Anh Phạm khiến nhiều người mê mẩn

Cô nhận nhiều lời khen bởi gương mặt sáng, toát ra vibe tiểu thư, sang chảnh. Dù không cần phải trang điểm quá cầu kỳ, Anh Phạm vẫn chiếm trọn spotlight cùng thần thái khiến ai nhìn một lần cũng “dính”. Vợ Anh Đức thể hiện được sự nhẹ nhàng, tính nữ cao, nét đẹp mà bất kỳ người con gái nào cũng mong muốn được sở hữu.

Cũng vì vậy mà không ít người nói vui rằng: “Chắc Anh Đức trước đây cứu thế giới nên giờ thắng đời, cưới được vợ đẹp hết phần thiên hạ”. Ngoài ra, dân tình cũng cho rằng có thể Anh Phạm và Anh Đức hợp nhau, cuộc sống viên mãn nên nhìn cả hai đều thăng hạng visual thấy rõ.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Khuôn mặt bạn này đẹp ghê, nhìn thanh thoát mà kiểu tiểu thư, số giàu có kiểu gì ấy”. - “Hồi giờ mọi người chứ trêu Anh Đức ế, hoá ra ảnh chọn vợ đỉnh cỡ này. Xinh lắm, nhẹ nhàng nhìn mê thực sự”. - “Dịu nha! Thích nét đẹp kiểu này”. - “Biết bạn này là vợ Anh Đức mà ngày càng bất ngờ vì nhan sắc thăng hạng rõ. Cô ấy ngày càng đẹp, càng sang”. - “Hút hồn quá, đẹp kiểu nết na luôn. Mong được thấy bạn này diễn xuất nhiều hơn”.

Netizen không ngớt lời khen, cho rằng Anh Đức "thắng đời" vì có vợ vừa trẻ đẹp, vừa giỏi giang

Cặp đôi được khen thăng hạn nhan sắc sau khi kết hôn

Trước đó, Anh Phạm từng nhiều lần bị dân tình đặt lên bàn cân so sánh với Hari Won - vợ Trấn Thành. Không ít người từng cho rằng, bà xã Anh Đức cố tình bắt chước đàn chị, tỏ vẻ sang chảnh, giàu có khi quay clip đu trend TikTok. Tuy nhiên, cũng có người bênh vực cho rằng mỗi người một nét đẹp riêng, khó để so sánh.

Bản thân Anh Phạm cũng từng chia sẻ về việc này. Cô cho biết hai chị em rất thân thiết, chơi chung nên có thể sẽ có vài nét giống nhau. Tuy nhiên, Anh Phạm thừa nhận nếu mình giống được 1/1000 Hari Won là đủ mừng rồi. Vợ Anh Đức khẳng định không bắt chước ai nhưng hình mẫu phụ nữ giàu có, giỏi giang, dễ thương lại được chồng cưng chiều như Hari Won thì cô cũng muốn hướng tới.

Chia sẻ thêm về cuộc sống sau khi kết hôn, Anh Phạm cũng từng bày tỏ cô cảm thấy tốt và ý nghĩa hơn dù nhiều người hỏi “có thấy hơi sớm không”. Song, mỹ nhân sinh năm 1999 bày tỏ bản thân là người thích có gia đình, thích cảm giác đi đâu về có người đợi mình ở nhà và luôn có một “đồng minh” ở cạnh, đồng hành khiến cô cảm thấy vững vàng hơn trong cuộc sống.

Nhan sắc nhìn là muốn "che chở"

Anh Phạm từng theo học ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM sau đó tham gia một số dự án như: phim điện ảnh Hoa hậu giang hồ, phim truyền hình Đường về có nhau và đóng MV Thích thì đến. Cô từng gây ấn tượng khi vào vai cô gái làm nghề mát xa cùng với Khả Như trong phim điện ảnh Mai của Trấn Thành và vai Tuyết trong Thám Tử Kiên của đạo diễn Victor Vũ.

Cô và Anh Đức kết hôn sau khoảng hơn 1 năm hẹn hò. Thời gian hẹn hò, cả hai khá kín tiếng, chỉ thường xuất hiện chung cùng hội bạn thân Trấn Thành. Hôn nhân của cả hai sau khi về chung nhà cũng được nhiều người ngưỡng mộ vì thường xuyên cùng nhau đi chơi, du lịch, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son.