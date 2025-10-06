Bàn tay lạ lùng của Midu - vợ thiếu gia Minh Đạt

Sau khi kết hôn với thiếu gia Minh Đạt, cuộc sống làm dâu hào môn của Midu tiếp tục nhận về nhiều sự chú ý. Dù không tâm sự quá nhiều mà chỉ chia sẻ các hình ảnh nhưng từ đây cũng có thể thấy nữ giảng viên xinh đẹp luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng.

Cùng với đó, Midu cũng nhiều lần được cho là đang mang thai em bé đầu lòng. Mới nhất “Midu có tin vui” còn lọt top từ khóa tìm kiếm trên MXH sau khi mỹ nhân xuất hiện tại một sự kiện vào ngày 4/10.

Hành động lấy tay che vòng 2 của Midu (Nguồn: @edwardnhieuchuyen)

"Midu có tin vui" đang là từ khóa tìm kiếm phổ biến (Ảnh chụp màn hình)

Trong khoảnh khắc được team qua đường ghi lại, Midu có hành động lấy tay che bụng khi đứng nói chuyện với mọi người. Có người cho rằng đây là chỉ là thói quen bình thường vì vóc dáng của cô vẫn rất gọn gàng, có ý kiến lại khẳng định chắc chắn là cử chỉ tự nhiên của những người sắp nhập hội mẹ bỉm và gửi lời chúc mừng.

“Nếu đúng thật thì chúc mừng anh chị”, “Năm nay Midu không tổ chức sinh nhật rùm beng nữa nên có thể là có. Mà nếu thế thì mừng cho anh chị lắm”, “Nhưng công nhận là nét mặt cũng bắt đầu tròn tròn nha”, “Không biết có tin vui hay không nhưng bạn này có chồng xong nhuận sắc càng đẹp hơn”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Ở một góc quay khác, Midu vẫn cho thấy vóc dáng gọn gàng, cân đối (Nguồn: @vetinh.showbiz)

Chỉ 1 ngày sau khi xuất hiện tại sự kiện, Midu tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đón sinh nhật cùng chồng. Được biết Minh Đạt đã decor sinh nhật cho Midu trong ô tô và tặng vợ một bó hoa to đùng. Trong hình ảnh này, Midu ôm hoa và khéo léo che vòng 2.

“Happy birthday to me. Sinh nhật năm nay đơn giản thôi không tổ chức gì hết, nhưng một chút bất ngờ nhỏ cũng khiến mình thấy biết ơn và cảm động” - mỹ nhân chia sẻ.

Midu đón sinh nhật đơn giản cùng chồng (Ảnh: FBNV)

Hình ảnh che vòng 2, gần như không trang điểm cũng thường thấy ở Midu trong thời gian gần đây. Cô không còn mặc trang phục ôm sát khoe đường cong mà hay xuất hiện với quần áo rộng, đi giày bệt. Những hành động này cũng là lý do khiến netizen dấy lên tin đồn Midu có tin vui song ở thời điểm hiện tại, cặp đôi chưa có bất kỳ chia sẻ nào.

Thời gian gần đây Midu hay mặc đồ rộng, đi giày thấp (Ảnh: FBNV)

Đây không phải là lần đầu tiên Midu vướng tin bầu bí. Từ tháng 5/2024 - trước khi chính thức tổ chức đám cưới với thiếu gia Minh Đạt, cô từng lên tiếng về việc này: "Đang phân vân nên tiếp tục giảm cân hay tăng kí, ốm quá thì hốc hác, mà mập lên lại dễ bị đồn có bầu ngay".

Đến đầu năm 2025, Midu tiếp tục được cho là có tin vui cùng với những dấu hiệu tương tự trên như mặc đồ rộng, hay lấy tay che bụng.

Midu hồi tháng 2/2025 (Ảnh: Đi soi sao đi)

Tại tháng 3/2025, cô cũng được soi hành động lấy tay che bụng (Nguồn: @Moew Entertainment)

Midu sinh năm 1989, là gương mặt quen thuộc của Vbiz và cư dân mạng. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn được biết đến là nữ giảng viên xinh đẹp, doanh nhân trẻ thành công, sở hữu tài sản đáng nể cùng cuộc sống sung túc.

Năm 2024, Midu và doanh nhân Minh Đạt đã tổ chức hôn lễ hoành tráng sau 3 năm gắn bó. Cặp đôi từng có khoảng thời gian dài âm thầm yêu đương, sau đó mới quyết định về chung một nhà. Đặc biệt, nam doanh nhân nổi tiếng chiều chuộng bà xã hết mực, từ đưa đi chụp ảnh cưới ở Pháp, đến tổ chức hôn lễ lãng mạn tại Đà Lạt và TP.HCM.

(Tổng hợp)