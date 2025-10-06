"Vén mặt chị Hằng" đang hot mùa Trung thu, cao điểm phải bay lên trời 6 lần/ngày

Ngày thường là tiên nữ, Trung thu thành Hằng Nga

Nếu Hằng Nga có ngoài đời thật thì trông thế nào?

Có lẽ ít nhất một lần trong đời, chúng ta đã từng tự thắc mắc điều này và có hình dung riêng của mình về chị Hằng - nhân vật quen thuộc dịp Trung thu. Nhưng chắc chắn tất cả đều có chung đáp án là xinh đẹp tuyệt trần, khí chất thần tiên.

Đây cũng là lý do mà thời gian gần đây, cư dân mạng Trung Quốc lẫn netizen Việt Nam đang lan truyền những hình ảnh, clip của tiên nữ giáng trần, khiến nhiều người liên tưởng đến chị Hằng mỗi mùa Trung thu.

Khung cảnh siêu thực khi "chị Hằng" rải hoa

Trong các khoảnh khắc được ghi lại, tiên nữ mặc trang phục lụa mỏng bồng bềnh, một tay cầm giỏ hoa, một tay cầm những cánh hoa mẫu đơn đỏ thắm và uyển chuyển múa lượn giữa không trung. Theo nhịp nhạc, cô xoay tròn, tung hoa, khiến từng cánh hoa rơi lả tả như tuyết phủ, biến toàn bộ sân khấu thành một cõi tiên lung linh huyền ảo. Màn trình diễn ấy khiến người xem say mê, đến nỗi không ít người đã tìm đến tận nơi chỉ để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thoát tục của tiên nữ.

Dù là người đã trực tiếp nhìn thấy tiên nữ này hay cư dân mạng đi du lịch online cũng đều thừa nhận sự rung động, không thể rời mắt khỏi từng động tác, ánh mắt của cô. Nhiều người cũng mô tả rằng nhìn tiên nữ lại thấy hoài niệm, giống với chị Hằng trên hộp bánh Trung thu của mình hồi bé.

“Tiên nữ Lạc Dương thật xinh đẹp và thỏa mãn trí tưởng tượng của mọi người về tiên nữ!”, “Cô ấy có vẻ ngoài vừa nghiêm trang vừa thanh lịch, rất phù hợp với khí chất tiên nữ”, “Cảm nhận của tôi là tiên nữ giáng trần”, “Đây là lần đầu tiên tôi được xem một màn trình diễn chuyên nghiệp và đẹp như vậy, giống hệt như những nàng tiên nữ trong Tây Du Ký”, “Khí chất và biểu cảm cực kỳ tốt! Chỉ những người bản lĩnh vững vàng mới làm được như tiên nữ này”, “Những người làm phim kiếm hiệp có thể lấy đây làm ví dụ để nâng cao tính thẩm mỹ của mình”, “Đây chính xác là hình ảnh Hằng Nga trên hộp bánh Trung thu hồi nhỏ của tôi”,... là một số bình luận từ netizen.

Khi dây cáp treo gắn trên lưng được chỉnh sửa, cô gái thật sự như tiên nữ

Thực tế, đây là vũ công đóng vai tiên nữ nói chung, không phải chỉ là Hằng Nga hay chỉ xuất hiện mỗi dịp Trung thu. Các tiên nữ này xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng cuối tháng 4 - đầu tháng 5/2025, trong tiết mục “Tiên nữ rải hoa” tại khu du lịch thành cổ Lạc Ấp ở Lạc Dương (Hà Nam, Trung Quốc).

Tiết mục “Tiên nữ rải hoa” vốn là một đoạn thuộc phần trình diễn tại Lễ hội Văn hóa hoa mẫu đơn. Tại đây, các vũ công hóa thân thành nữ thần Lạc Hà, còn gọi là Lạc Thần và nhanh chóng viral trên MXH, được thảo luận rôm rả.

Từ đó trở đi, "Tiên nữ rải hoa" trở thành màn trình diễn chính thức ở Lạc Dương hàng ngày theo khung giờ cố định, cực hút khách du lịch. Thậm chí nhiều địa điểm du lịch ở Trung Quốc cũng học hỏi ý tưởng này để trình diễn, thu hút khách du lịch song khó qua mặt được tiên nữ Lạc Dương.

Một số tiên nữ khác

Sốc vì diện mạo đời thường của tiên nữ

Một trong những tiên nữ nổi tiếng nhất là Đình Đình vì cô sở hữu gương mặt thanh thoát, các động tác dứt khoát nhưng uyển chuyển. Dù được treo lên cao bằng hệ thống dây cáp nhưng Đình Đình vẫn giữ cho mình thần thái và biểu cảm rất tốt, tạo cảm giác thần tiên thoát tục.

Cận cảnh nhan sắc Đình Đình

Theo thông tin được truyền thông đăng tải, Đình Đình thuộc thế hệ 10X, đã tốt nghiệp đại học vào năm 2024. Cô học múa từ nhỏ, thường tham gia các tiết mục cổ phong và hiện là diễn viên biểu diễn đặc biệt được khu di tích Lạc Ấp mời hợp tác.

Với “Tiên nữ rải hoa”, những động tác và tiêu chuẩn biểu diễn của Đình Đình đều được đội ngũ chuyên môn thiết kế riêng, căn cứ vào vóc dáng và thể trọng của cô để đảm bảo tính an toàn và thẩm mỹ. Vì vậy để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật tiên nữ, cô đã dành nhiều thời gian luyện tập thêm ngoài giờ.

Mỗi ngày, trong thời gian cao điểm du lịch như hiện tại - Quốc khánh Trung Quốc kết hợp Trung thu, Đình Đình phải “bay lên trời” 6 lần, theo mốc thời gian cố định. Khi có người hỏi “Làm tiên nữ có mệt không?”, Đình Đình không nói gì mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười dễ thương.

Hình ảnh đời thường của tiên nữ cũng nhận về nhiều sự quan tâm. Mới đây Đình Đình xuất hiện trong một video quảng bá của khu thành cổ Lạc Ấp với trang phục thường ngày. Không còn váy áo tiên nữ, cô gái vẫn cho thấy sự trẻ trung, xinh xắn, mang nét đẹp trong sáng của cô em hàng xóm nhà bên.

Đình Đình khá giản dị khi không mặc đồ tiên nữ

Song cơn sốt tiên nữ rải hoa cũng khiến Đình Đình và khu thành cổ Lạc Ấp đối mặt với một số nghi vấn, ý kiến trái chiều.

Nhiều người hoài nghi về vật liệu sản xuất cánh hoa mẫu đơn được tiên nữ rải xuống. Bởi để thực hiện được màn rải hoa mỗi ngày, cần tới hàng chục nghìn cánh hoa nên họ cho rằng việc rải những cánh hoa sẽ làm ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Trả lời câu hỏi này, phía khu thành cổ Lạc Ấp đã đăng clip khẳng định đây không phải là cánh hoa thật mà được làm từ giấy gạo, dễ dàng phân hủy sau khi rơi xuống đất. Không dừng lại ở đó, đơn vị này còn tiết lộ toàn bộ nhân viên của địa điểm du lịch này, từ người bảo vệ đến nhân viên văn phòng và các vũ công đều chung tay hỗ trợ tách rời cánh hoa.

Trong khi đó, trên MXH cũng rộ thông tin Đình Đình là nam giới và cải trang thành tiên nữ. Chuyện này bắt nguồn từ hình ảnh bóng lưng cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc của cô trong một số hình ảnh.

Bóng lưng của Đình Đình từng khiến cô bị hiểu lầm là con trai

Tuy nhiên, không lâu sau, nhiều hình ảnh hậu trường như nhan sắc cận cảnh, lúc chuẩn bị “bay lên trời” và ảnh đời thường của Đình Đình được lan truyền, thông tin này đã bị bác bỏ.

Các chuyên gia trong lĩnh vực biểu diễn cũng giải thích thêm về vấn đề này. Họ cho biết biểu diễn trên không đòi hỏi người thực hiện phải có sức mạnh thể chất rất lớn, đặc biệt là ở phần lưng và vai, để giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể khi treo giữa không trung. Vì vậy, dù nhìn bên ngoài các vũ công trông mảnh mai và thanh thoát nhưng thực tế, họ đều phải luyện tập khắc nghiệt, phát triển cơ bắp để đảm bảo an toàn và độ chính xác cho từng động tác.

Nói cách khác, đằng sau dáng vẻ tiên nữ phiêu diêu tự tại này là mồ hôi và sức mạnh của những nghệ sĩ chuyên nghiệp, những người đã biến truyền thuyết “tiên nữ rải hoa” trở thành tác phẩm nghệ thuật giữa đời thực.

Đình Đình trong thời gian trước và sau khi trình diễn

Có rất đông người tìm đến theo dõi tiết mục của tiên nữ

Một số khoảnh khắc thoát tục khác của Đình Đình

