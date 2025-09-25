Mẻ bánh Trung thu nhân cốm xào "phông bạt" nhất lúc này: Của ai lên tiếng đi trời!

Có những thứ bỗng thành viral không phải vì hoàn hảo, mà vì… tai nạn nghề nghiệp là tình huống thường thấy xoay quanh chuyện bếp núc. Không ít lần cõi mạng chứng kiến cảnh món ăn được dồn bao công sức chế biến lại bị hư hỏng do sơ suất ở khâu nào đó. Bức ảnh mẻ bánh nướng nhân cốm xào dưới đây là ví dụ.

Bài đăng về mẻ bánh nướng cốm xào bị nứt bỗng viral (Ảnh chụp màn hình)

Bánh Trung thu nhân cốm xào đang là cái tên hot nhất nhì dịp Trung thu năm nay nên “tai nạn” nhân cốm xào… chảy nhanh chóng viral, nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích và hàng nghìn bình luận.

Tuy nhiên chuyện không dừng lại ở viral. Bức ảnh mẻ bánh hỏng bỗng nhiên kéo theo màn nhận vơ náo nhiệt nhất lúc này bởi nhiều người tự nhận đó là bánh của mình. Diễn biến này khiến dân mạng vừa buồn cười vừa hoang mang: Rốt cuộc chủ nhân thật sự của những chiếc bánh nứt này là ai?

Các bài đăng khác về mẻ bánh này (Ảnh chụp màn hình)

“Sao mình thấy cả Facebook ai cũng đăng ảnh bánh này mà ai cũng bảo của mình. Vậy bánh này của ai?”, “Bánh fail vậy mà cũng có giá dữ... Ai cũng nhận là của mình”, “10 người dùng 1 tấm ảnh”, “Có cái bánh cũng phông bạt là sao hả trời”, “Cái ảnh này thấy mấy chị em bán bánh Trung thu handmade ai cũng up”, “Từ hôm qua đến giờ thấy mấy người đăng ảnh này rồi”,... là sự thắc mắc của mọi người.

Câu hỏi được nhiều người thắc mắc nhất: Bánh này của ai? (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại chưa rõ ai mới là tác giả thực sự của bức ảnh nhưng nhiều người, nhất là dân làm bánh đã bày tỏ sự đồng cảm với chủ nhân mẻ bánh. Bởi lẽ nhân cốm xào thuộc top đỏng đảnh nhất trong các loại nhân bánh Trung thu, khi nướng dễ hỏng. Đính kèm những than thở này, nhiều người cũng đăng ảnh bánh nướng cốm xào bị nứt, thậm chí không dám nhận đơn vì khó làm.

Một số bình luận từ những người làm bánh về bánh nướng nhân cốm xào:

- Ôi cái nhân cốm xào phải gọi là thuộc top đỏng đảnh nhất ý. Vỏ luôn phải dày hơn 20%, nướng nhanh nhiệt 200 - 210 trong 5 phút mới không toang.

- Lần nào cũng phải khấn trời với cái nhân cốm này vì làm chỉ toàn cốm không độn dừa. Đã thể tuổi thọ thì ngắn, làm phát điên.

- Lý do những ngày đầu khách đòi chuyển khoản trước mà shop chưa dám nhận. Vì sợ không có đơn trả khách.

- Cốm dừa năm nay hơi nhiều người bị giống tui nha. Tui nhất định phục thù mẻ nữa.

- Tôi mua đủ tất cả nguyên liệu làm bánh, xong làm lần nào fail lần đó.

- Thấy bảo mấy chị em nghề bánh sợ nhân cốm non, cốm dẻo này lắm.

- Nướng cốm cực nhất trần đời!

Nhiều người gặp "kiếp nạn" với bánh nướng nhân cốm xào (Ảnh: Ma Bột Mì)

Sơ hở là nứt! (Ảnh: Nguyet Shine)