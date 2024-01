Việt Nam: Thai nhi được thông tim xuyên tử cung đầu tiên vừa chào đời

BS.CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ , người trực tiếp thực hiện phương pháp mổ sinh cho mẹ con sản phụ chia sẻ, cuộc vượt cạn đã diễn ra thuận lợi khi thai kỳ được hơn 37 tuần. "Tiếng khóc to của bé khiến cả ê kíp vỡ òa, trong niềm vui ngoài mong đợi" – BS Ngọc Hải nói.

Cháu bé chào đời khỏe mạnh ngoài cả sự mong đợi của y bác sĩ và gia đình

Để đảm bảo an toàn cho thai nhi sau khi chào đời, ê kíp hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Đồng 1 chuẩn bị các phương án hỗ trợ chuyên môn. Theo dự kiến ban đầu, của các bác sĩ sau khi chào đời cháu bé sẽ phải thở oxy. Tuy nhiên, ngay khi được bác sĩ bắt ra ngoài trẻ đã khóc to da hồng hào, tự thở khí trời.

BS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, trong giai đoạn thai kỳ, thai nhi được chẩn đoán bị hẹp van động mạch phổi nặng nguy cơ tử vong. Trẻ được can thiệp thông tim xuyên tử cung để nong van tim ngay trong bào thai .

Kết quả siêu âm tim của trẻ trực tiếp tại phòng mổ sau sinh ghi nhận dòng máu lưu thông tốt qua vị trí hẹp đã can thiệp. Sau sinh, trẻ được đưa tới Bệnh viện Nhi Đồng 1 để các bác sĩ đánh giá, kiểm tra tình trạng của tim, có kế hoạch điều trị tim bẩm sinh.

Đây là một trong hai ca can thiệp tim bào thai đầu tiên Việt Nam, do bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Từ Dũ phối hợp thực hiện. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư đến nhân viên y tế hai bệnh viện, bày tỏ vui mừng trước thành công hai ca can thiệp tim bào thai đầu tiên ở Việt Nam.