Việt Nam đứng đầu về lượng du khách quốc tế đến Campuchia

Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia, trong 6 tháng đầu năm 2022, Campuchia đã đón tổng cộng hơn 506.760 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 394,1% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm - 84,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lượng khách du lịch Việt Nam đến Campuchia cao nhất với gần 143.300 lượt, tăng 1.959,2 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách quốc tế đang quay trở lại Campuchia.

Ông Thuon Sinan - Chủ tịch Văn phòng Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương tại Campuchia cho rằng, do chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên du khách khu vực đóng vai trò rất quan trọng nhằm thúc đẩy ngành du lịch phục hồi. Mặc dù lượng du khách quốc tế đến Campuchia tăng đáng kể, nhưng con số này vẫn còn khiêm tốn nếu so với các nước láng giềng khác. Ông Thuon Sinan cũng cho rằng, du khách từ các nước ASEAN sẽ tiếp tục dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Campuchia trong một thời gian dài nữa, do vẫn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại.



Cũng theo thống kê của Bộ Du lịch Campuchia, lượng du khách quốc tế đến nước này năm 2021 giảm 84,96% so với năm 2020, từ 1.306.143 lượt xuống còn 196.495 lượt, thấp hơn rất nhiều lần so với mức cao kỷ lục hơn 6,6 triệu lượt khách năm 2019. Năm 2021, du lịch quốc tế chỉ mang lại cho Campuchia nguồn thu 184 triệu USD, giảm mạnh so với mức hơn 1 tỷ USD năm 2020 và 4,9 tỷ USD năm 2019./.